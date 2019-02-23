2019-02-23T09:45:57+03:00
Здоровье

Берегите простату, мужики: Каждый год на Алтае выявляют 850 случаев рака

Врачи осваивают новый вид операции по удалению главной мужской железы, которая поможет избежать негативных последствий
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Операция по удалению предстательной железыОперация по удалению предстательной железыФото: Алтайский онкологический диспансер
Изменить размер текста:

Каждый год на Алтае выявляют порядка 800-850 случае рака предстательной железы. Причем у мужчин среднего возраста и старше – это самый распространенный вид рака. А все потому, что мужики боятся урологов пуще зубного. А когда петух клюнет в ту самую предстательную железу, может быть уже поздно.

- Не все нуждаются в операции, кому-то помогают гормональная или лучевая терапия. В год мы проводим около 100-120 операций по удалению предстательной железы, - рассказал заведующий отделением онкоурологии краевого онкологического диспансера Сергей Варламов.

Уникальная операция

22 февраля в Алтайском крае впервые провели уникальную операция по удалению предстательной железы – закрытым способом. Вместо разреза в области живота сделали три прокола, а дальше с помощью манипуляторов удалили раковую опухоль. Операцию делали 67-летнему мужчине, у которого заболевание протекало без симптомов, поэтому обнаружили рак на довольно позднем сроке.

Каждый год операции требуются порядка 100 мужчин Фото: Алтайский онкологический диспансер

Каждый год операции требуются порядка 100 мужчинФото: Алтайский онкологический диспансер

Мастер-класс для алтайских врачей провели кемеровские урологи, которые два года осваивали технологию, а теперь делятся опытом с коллегами.

- Особенность в том, что эта операция позволяет провести вмешательство, не делая внешнего разреза. Делается несколько проколов на брюшной стенке, устанавливаются манипуляторы, под хорошей визуализации выделяется предстательная железа и полностью удаляется. Эта высокотехнологическая операция хороша в первую очередь для пациентов – минимум боли в послеоперационный период, уже через несколько часов пациент может ходить, - рассказал главный уролог города Кемерово Евгений Омежкин.

Вероятность излечения после такого вмешательства близка к 100 процентам. Еще один плюс такой операции перед обычным разрезом – снижение риска, что после перенесенного вмешательства человека настигнет эректильная дисфункция или недержание мочи.

- Во время операции используется камера с высоким разрешением, это позволяет более детально видеть структуры, - говорит Омежкин.

Кстати, сейчас в Западной Сибири такие операции проводят в Кузбассе и Новосибирске, Барнаул начнет оперировать новым способом к концу 2019 года. Сейчас врачи получают необходимые навыки и опыт.

Что вызывает рак

Плохая экология, сидячий образ жизни, ужасное питание – все это прямая путевка в больницу. К причинам возникновения рака также относят – алкоголь и вредные привычки, лишний вес, генетическую предрасположенность, работу на вредном производстве и ряд других факторов.

Сергей Варламов. Фото: Алтайский онкологический диспансер

Сергей Варламов.Фото: Алтайский онкологический диспансер

Врачи советуют каждый год проходить осмотр и делать специальный тест на определение количества специального антигена, который помогает выявить рак на ранних стадиях.

- Настоящего мужчину отличает взрослое взвешенное поведение и высокий уровень ответственности – за себя и за других. Мужчина – это защитник. Но имеет ли право он так называться, если не может или не хочет защитить даже самого себя? Уважаемые мужчины, запомните: не стыдно обсуждать с врачом свое мужское здоровье, стыдно прятаться от проблем, молчанием и бездействием перекладывая их на плечи родных. А вот вовремя обнаружить болезнь, принять меры, чтобы ее побороть, оставаться сильной и надежной опорой для своих близких – это есть настоящий мужской поступок! – говорит Сергей Варламов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дела сердечные: как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, ревматизм сердца… Сердечно-сосудистые заболевания – непререкаемый лидер среди причин смерти в мире: каждый год от них умирает около 17,5 млн человек
Как приучить школьников к здоровому образу жизни
Родители, педиатры, учителя — кто отвечает за здоровье детей? Беседуем с руководителем лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины, профессором, д.м.н. Александром Александровым
Сколько нужно двигаться, чтобы оставаться здоровыми
Гиподинамия - одна из самых распространенных причин различных болезней цивилизации. Лишь четверть россиян регулярно занимаются спортом, но каждый из нас может уделить несколько минут в день на движение [сколько нужно заниматься в зависимости от возраста]
Новости 24