Берегите простату, мужики: Каждый год на Алтае выявляют 850 случаев рака

Каждый год на Алтае выявляют порядка 800-850 случае рака предстательной железы. Причем у мужчин среднего возраста и старше – это самый распространенный вид рака. А все потому, что мужики боятся урологов пуще зубного. А когда петух клюнет в ту самую предстательную железу, может быть уже поздно.

- Не все нуждаются в операции, кому-то помогают гормональная или лучевая терапия. В год мы проводим около 100-120 операций по удалению предстательной железы, - рассказал заведующий отделением онкоурологии краевого онкологического диспансера Сергей Варламов.

Уникальная операция

22 февраля в Алтайском крае впервые провели уникальную операция по удалению предстательной железы – закрытым способом. Вместо разреза в области живота сделали три прокола, а дальше с помощью манипуляторов удалили раковую опухоль. Операцию делали 67-летнему мужчине, у которого заболевание протекало без симптомов, поэтому обнаружили рак на довольно позднем сроке.

Каждый год операции требуются порядка 100 мужчинФото: Алтайский онкологический диспансер

Мастер-класс для алтайских врачей провели кемеровские урологи, которые два года осваивали технологию, а теперь делятся опытом с коллегами.

- Особенность в том, что эта операция позволяет провести вмешательство, не делая внешнего разреза. Делается несколько проколов на брюшной стенке, устанавливаются манипуляторы, под хорошей визуализации выделяется предстательная железа и полностью удаляется. Эта высокотехнологическая операция хороша в первую очередь для пациентов – минимум боли в послеоперационный период, уже через несколько часов пациент может ходить, - рассказал главный уролог города Кемерово Евгений Омежкин.

Вероятность излечения после такого вмешательства близка к 100 процентам. Еще один плюс такой операции перед обычным разрезом – снижение риска, что после перенесенного вмешательства человека настигнет эректильная дисфункция или недержание мочи.

- Во время операции используется камера с высоким разрешением, это позволяет более детально видеть структуры, - говорит Омежкин.

Кстати, сейчас в Западной Сибири такие операции проводят в Кузбассе и Новосибирске, Барнаул начнет оперировать новым способом к концу 2019 года. Сейчас врачи получают необходимые навыки и опыт.

Что вызывает рак

Плохая экология, сидячий образ жизни, ужасное питание – все это прямая путевка в больницу. К причинам возникновения рака также относят – алкоголь и вредные привычки, лишний вес, генетическую предрасположенность, работу на вредном производстве и ряд других факторов.

Сергей Варламов.Фото: Алтайский онкологический диспансер

Врачи советуют каждый год проходить осмотр и делать специальный тест на определение количества специального антигена, который помогает выявить рак на ранних стадиях.

- Настоящего мужчину отличает взрослое взвешенное поведение и высокий уровень ответственности – за себя и за других. Мужчина – это защитник. Но имеет ли право он так называться, если не может или не хочет защитить даже самого себя? Уважаемые мужчины, запомните: не стыдно обсуждать с врачом свое мужское здоровье, стыдно прятаться от проблем, молчанием и бездействием перекладывая их на плечи родных. А вот вовремя обнаружить болезнь, принять меры, чтобы ее побороть, оставаться сильной и надежной опорой для своих близких – это есть настоящий мужской поступок! – говорит Сергей Варламов.