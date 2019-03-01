2019-03-01T10:22:20+03:00
Происшествия

Уголовное дело по резонансному ДТП в Барнауле с тремя погибшими направили в суд

Александру Руденко грозит от четырех до девяти лет колонии
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Уголовное дело по резонансному ДТП в Барнауле с тремя погибшими направили в судУголовное дело по резонансному ДТП в Барнауле с тремя погибшими направили в судФото: телеканал "Наши новости"
Изменить размер текста:

В Барнауле завершилось расследование уголовного дела по резонансному ДТП, в котором в октябре 2018 года погибли 33-летняя женщина и две девочки трех и пяти лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Барнаулу, предполагаемого виновника в той страшной аварии Александра Руденко будут судить по части 6 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Санкция статьи предусматривает наказание от четырех до девяти лет лишения свободы.

Напомним, жуткое ДТП случилось 15 октября 2018 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. 33-летний Александр Руденко на автомобиле BMW Х6 на огромной скорости проехал на красный сигнал светофора. В итоге его машина врезалась в автомобиль Renault. От чудовищного по своей силе удара погибли 33-летняя женщина, ее трехлетняя дочь и пятилетняя дочь водителя этой машины. Мужчина, который находился за рулем Renault (у него погибла дочка), и еще один пассажир (у которого погибли жена и дочка) получили серьезные травмы.

Александр Руденко при этом не пострадал. Сразу после ДТП его на время следствия поместили в СИЗО.

Читайте также:

Участник смертельного ДТП в Барнауле Александр Руденко закрывает одну из своих компаний

Никакого домашнего ареста: Водитель BMW, из-за которого погибли женщина и девочки, останется за решеткой

Пьяный лихач на BMW, из-за которого погибли женщина и двое детей, был злостным штрафником

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожарные смогли локализовать пожар на бывшем сажевом заводе в Барнауле
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
«Алтайлес» установил искусственное гнездовье для большого подорлика на 150-летней сосне
Трамвай и пассажирский автобус не поделили дорогу в Барнауле
Исследования ученых Алтайского техуниверситета поддержит Российский научный фонд
В медуниверситете подвели итоги работы за четыре года
Алтайская лаборатория выявила превышение общего микробного числа в воде из скважин
Алтайского предпринимателя будут судить за неуплату налога в 44 млн рублей
В Алтайском крае начали подготовку к празднованию Дня Победы
Коммунальщики устранили порыв на улице Чеглецова
На Алтае подростка избили и ограбили из-за того, что он хорошо учился
Очевидцы: пьяные мужчины ограбили администратора туалета
Алтайский край готовится к празднованию Дня Победы
Погода в Барнауле 1 марта 2019 года