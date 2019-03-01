Уголовное дело по резонансному ДТП в Барнауле с тремя погибшими направили в суд

В Барнауле завершилось расследование уголовного дела по резонансному ДТП, в котором в октябре 2018 года погибли 33-летняя женщина и две девочки трех и пяти лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Барнаулу, предполагаемого виновника в той страшной аварии Александра Руденко будут судить по части 6 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Санкция статьи предусматривает наказание от четырех до девяти лет лишения свободы.

Напомним, жуткое ДТП случилось 15 октября 2018 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. 33-летний Александр Руденко на автомобиле BMW Х6 на огромной скорости проехал на красный сигнал светофора. В итоге его машина врезалась в автомобиль Renault. От чудовищного по своей силе удара погибли 33-летняя женщина, ее трехлетняя дочь и пятилетняя дочь водителя этой машины. Мужчина, который находился за рулем Renault (у него погибла дочка), и еще один пассажир (у которого погибли жена и дочка) получили серьезные травмы.

Александр Руденко при этом не пострадал. Сразу после ДТП его на время следствия поместили в СИЗО.

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