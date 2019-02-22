В Бийске обсудили перспективы строительства Ледового дворца

Более 10 лет в Бийске ведут разговоры о том, что городу нужен круглогодичный искусственный лед. Наконец-то решился вопрос с площадкой возможного строительства. Новый Ледовый дворец должен появиться на территории стадиона «Прогресс», который перейдет в муниципальную собственность.

Перспективы строительства Ледового дворца обсудили на специальном совещании, в котором приняли участие депутат Госдумы Александр Прокопьев, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, глава Бийска Александр Студеникин, специалисты мэрии, общественники и тренеры.

Специфика видов спорта требует, чтобы хоккеисты, конькобежцы и фигуристы могли заниматься на льду круглый год, но пока в наукограде нет такой возможности. Наиболее перспективным спортсменам ничего не остается, как выезжать на тренировки на ледовую арену в Бочкари, а это 70 км в одну сторону. К тому же, необходимо заплатить за аренду льда.

Фото Сергея Кулыгина

– Я свое мнение никогда не скрывал. Считаю, что в последние годы Бийску уделялось мало внимания, но я рад, что сейчас все начинает меняться. Ледовый дворец – проект для Бийска долгожданный. Разговоры о нем ведутся уже более 10 лет. Тренерский состав тоже говорит, что сегодня льда в городе не хватает. Желающих заниматься больше, чем могут вместить имеющиеся площадки. Я уже не говорю о том, что в таком массовом командном виде спорта, как хоккей, необходимо обеспечить возможность тренироваться круглогодично. Кроме того, Ледовый дворец позволил бы проводить в городе масштабные спортивные соревнования. Только так мы можем вырастить серьезных профессиональных спортсменов, которые будут выступать на крупнейших турнирах в России и за ее пределами, – озвучил свою позицию Александр Прокопьев.

Еще одной участницей встречи стала Жанна Нечитайло. В свое время она прославила Бийск своими яркими победами в плавании в ластах. В ее копилке золотые медали чемпионатов мира и Европы. А вот ее сын выбрал хоккей, но был вынужден уехать в Ханты-Мансийск, поскольку в родном городе отсутствие искусственного льда ставило крест на дальнейших перспективах.

– Молодежь, в том числе хоккеисты покидают город, потому что у нас нет возможности переходить в профессиональный спорт. В Бийске тренировки проходят на естественном льду, что, конечно, не серьезно для профессионального спорта, – сказала Жанна Нечитайло.

В свою очередь глава Бийска Александр Студеникин подчеркнул, что в городе есть спортивные школы, хоккейные коробки, кружки и бассейны. Но их явно недостаточно.

Фото Сергея Кулыгина

– Нам нужны крупные спортивные центры. Один из таких может появиться на базе стадиона «Прогресс». Это место знаковое для Бийска. Когда-то это была точка притяжения для горожан. На «Прогрессе» проходили масштабные соревнования. В прошлом году было принято решение о выкупе стадиона. Его будущее мы связываем с разными видами спорта. На сегодня в Бийске почти утеряна атлетическая база. Здесь же могут быть площадки для большого тенниса. Но главное – именно к этой площадке мы решили привязать проект Ледового дворца. Бийчане активно откликнулись на эту идею, мы получили поддержку в обществе. На сегодня проектная документация будущего дворца прошла все экспертизы. Кроме того, сегодня на заседании Думы города депутатами принято решение выделить из бюджета 20,8 млн руб. на выкуп стадиона «Прогресс». Таким образом, процесс формирования спортивного комплекса запущен, – сказал Александр Студеникин.

Людям уже сейчас интересно, каким будет новый Ледовый дворец. Об этом рассказал заместитель главы Бийска по вопросам строительства Дмитрий Маслюк. По его словам проект предусматривает здание крытого катка с трибуной на 250 мест. Размер ледовой площадки – 30 на 60 метров.

На входе будет фойе, касса и гардероб. Предусмотрены помещения для техники. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Также планируется строительство тренажерного зала и помещения для занятий фитнесом и хореографией.

Фото Сергея Кулыгина

Окончательное решение по поводу возможного строительства Ледового дворца остается за краевыми властями.

– Ближайшие пять лет – это период, когда в стране будет реализовываться проект «Спорт – норма жизни». В этом нам повезло. В рамках проекта каждый субъект федерации получит возможность провести целый комплекс мероприятий. Нам нужно их заявить. Губернатор внимательно ознакомится со всеми представленными материалами. Я думаю, в Бийске лед должен появиться, – сказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Он же добавил, что в марте в Бийске пройдет повторное совещание. К этому времени проект должен пройти предварительное согласование с федеральным министерством спорта.