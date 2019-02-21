2019-02-21T13:08:18+03:00
Общество

Профессия - железнодорожник

Где в Алтайском крае обучают специальностям железнодорожного профиля
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Фото предоставлено филиалом Сибирского госуниверситета путей сообщения в НовоалтайскеФото предоставлено филиалом Сибирского госуниверситета путей сообщения в Новоалтайске
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Согласно статистическим данным на долю железнодорожного транспорта в России приходится более 40% пассажирооборота и около 80% всего грузооборота страны. По сути, в перевозках грузов наземным путем конкурентов у железной дороги нет. Это самая стабильная и развитая система, способная функционировать в любых условиях. Для обеспечения ее работоспособности и обслуживания пассажиров постоянно необходимы квалифицированные кадры.

В настоящее время филиал Сибирского государственного университета путей сообщения в Новоалтайске является единственным образовательным учреждением в Алтайском крае, которое готовит специалистов среднего профессионального образования железнодорожного профиля по специальностям:

• автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте),

• организация перевозок и управление на транспорте (по видам),

• техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,

• строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Прием на обучение в филиал осуществляется на конкурсной основе по среднему баллу аттестата об основном общем или среднем общем образовании (без экзаменов и результатов ЕГЭ).

Еще о плюсах железнодорожных профессий читайте в нашем проекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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