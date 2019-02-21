Профессия - железнодорожник

Согласно статистическим данным на долю железнодорожного транспорта в России приходится более 40% пассажирооборота и около 80% всего грузооборота страны. По сути, в перевозках грузов наземным путем конкурентов у железной дороги нет. Это самая стабильная и развитая система, способная функционировать в любых условиях. Для обеспечения ее работоспособности и обслуживания пассажиров постоянно необходимы квалифицированные кадры.

В настоящее время филиал Сибирского государственного университета путей сообщения в Новоалтайске является единственным образовательным учреждением в Алтайском крае, которое готовит специалистов среднего профессионального образования железнодорожного профиля по специальностям:

• автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте),

• организация перевозок и управление на транспорте (по видам),

• техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,

• строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Прием на обучение в филиал осуществляется на конкурсной основе по среднему баллу аттестата об основном общем или среднем общем образовании (без экзаменов и результатов ЕГЭ).

Еще о плюсах железнодорожных профессий читайте в нашем проекте.

На правах рекламы.