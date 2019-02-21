Минус 30 кг: «Когда я похудела, мне сделали предложение руки и сердца»

- Я настраивала себя, выходила на тренировку с формой, но разворачивалась и шла обратно домой…

Знакомо многим, не правда ли? На пути к заветным цифрам на весах худеющие проходят огонь, воду и медные трубы. В этом убедилась 25-летняя жительница Барнаула Анастасия Ерохина, которая распрощалась с 30 лишними килограммами.

Как детская полнота стала проблемой

- Лишний вес у меня был с самого детства, и если лет в семь-восемь щечки выглядели мило, то уже в старших классах школы – не очень. Школу я окончила с весом немного за 60 кг и даже не думала, что он продолжит расти, - рассказывает Настя. - В 2012 году я поступила в Барнаульский музыкальный колледж и переехала от родителей в общежитие. Почти все мое внимание было направлено на учебу, а тем временем цифра на весах росла вверх. Именно после учебы у меня начинался пир на весь мир. Вечерние "зажоры" в виде булочек, пельменей, майонеза и сладкого вскоре дали знать о себе.

Сейчас Настя весит 54 килограмма и находится в гармонии со своим телом.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Обратила внимание девушка на свой лишний вес только после фотографий с моря, куда поехала отдыхать после первого курса.

- Я даже не сразу поняла, что за женщина позирует на фотографиях. Стрелка на весах показала 83 килограмма, я поняла, что достигла точки не возврата. При росте в 159 сантиметров такое количество лишнего веса выглядело пугающим, - вспоминает собеседница.

Голодовка, диета и домашние тренировки

Девушка начала голодать, но чем жестче рамки ставит перед собой худеющий человек, тем больше происходит срывов.

- За помощью я обратилась к своей старшей сестре, которая на тот момент находилась в декрете. Она начала готовить низкоуглеводную еду, а я заходила за контейнерами в перерывах между парами, - рассказывает девушка. – Раньше я ни в чем себя не ограничивала – могла на булку намазать майонез и съесть это. Перейти сразу на низкоуглеводное питание было непросто – болела голова, но я очень захотела изменить себя. Не с понедельника, не с первого числа очередного месяца, а здесь и сейчас.

Стал в жизни девушки появляться и ненавистный когда-то спорт.

- Я стеснялась пойти в зал, поэтому начала с домашних тренировок в общежитии в виде поднятия ног, скручивания и качания пресса. Так как бегать мне было тяжело, то начала больше ходить, - рассказывает Настя. - Зимой, конечно, не хочется находиться на улице, но в плюсовую температуру гулять – одно удовольствие. Можно выходить с автобуса раньше и идти до дома несколько остановок. Поверьте, даже за небольшую физнагрузку, тело скажет вам «спасибо»!

Исключив любимые вредные продукты и включив спорт, девушка за один месяц избавилась от 10 лишних килограммов.

Правильное питание и тренажерный зал

Всю жизнь сидеть на диете невозможно, поэтому со временем Настя начала включать запрещенные продукты и перешла на правильное питание.

- Больше белка и овощей, меньше сахара. Я полностью забыла, что такое хлеб, майонез и сахар в чай и кофе. Передышку от сахара я вообще сделала на полгода и была счастлива. Кушать я стала часто и небольшими порциями. И если раньше готовка была для меня мукой, то сейчас я с удовольствием пробую разные рецепты, - рассказывает Настя.

Вечерние зажоры в виде булочек, пельменей, майонеза и сладкого дали знать о себе быстро.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вскоре девушка перестала бояться тренажерного зала и позволила ему войти в ее жизнь.

- В зал я пошла, когда мой вес был около 70 килограмм. Были такие моменты, когда я настраивала себя, выходила на тренировку с формой, но разворачивалась и шла обратно домой. Но потом я стала спрашивать у себя: «Если я сейчас не пойду, то зачем тогда все?» - рассказывает девушка. - Я боялась, что буду кряхтеть и пыхтеть там, что смотреть все будут на мою неуклюжесть, но спустя время поняла, что там не осуждают и не обсуждают.

Сейчас Настя весит 54 килограмма. Она находится в гармонии со своим телом: регулярные тренировки и правильное питание стали ее личным ключом к счастью.

Топ-5 вопросов

Про любовь

- Я встретила своего любимого, когда мой вес был за 65 килограмм. При этом я знаю, что ему нравится девушки худенькие и подтянутые, а тогда я такой не была. Думаю, что это стало для меня дополнительной мотивацией. В ноябре он сделал мне предложение, и я ответила «Да».

Про деньги

- Похудеть и держать себя в форме – это не дорого. Пивко пару раз в неделю – вот это дорого. Даже не имея денег, можно тренировать дома и снизить количество калорий, заменив крылышки из KFS на запеченную куриную грудку.

Про цели

- Я хотела встретить свои 25 лет с минус 30 килограммами, и у меня это получилось! Утром на весах я увидела цифру 52,7. Я была безгранично счастлива и в очередной раз убедилась, что если человек хочет, он горы свернуть может ради своей мечты.

Про холодильник

- В моем холодильнике всегда можно найти куриную грудку, помидор, творог мягкий 0%, сыр легкий, банан, натуральный йогурт, зелень. Помимо этого, на кухне не обходится без овсяной муки и макарон из твердых сортов пшеницы.

Про любимый рецепт

- На завтрак позволяю себе съедать мини-пиццу. Для ее приготовления требуется 50 гр муки, одно яйцо, вода. Все смешать и вылепить форму. Для начинки подойдут любые продукты, которые есть в холодильнике. Мне нравится из банана, мёда, корицы, томата и сыра. Запекать в духовке нужно 10 минут.