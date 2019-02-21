2019-02-21T13:08:18+03:00
Общество

В Алтайском крае появится национальный парк «Тогул»

Идею его создания поддержал президент
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Алтайском крае появится национальный парк «Тогул»В Алтайском крае появится национальный парк «Тогул»Фото: Олег УКЛАДОВ
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20 февраля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сделал акцент на необходимости сохранить природный потенциал и заповедный фонд России для будущего поколения. С этой целью на Алтае создается национальный парк «Тогул». Его площадь составит более 160 000 гектаров (в него войдет часть Ельцовского, Заринского и Тогульского районов).

- Наш край стабильно занимает верхние строчки рейтинга самых экологичных регионов, и этот проект поможет нам закрепить данный статус. Парк будет расположен на проблемных, с экономической точки зрения, территориях, это исправит ситуацию к лучшему. Самое главное, нам надо изменить отношение к природе и понять, что она ценна сама по себе, - считает депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Главным инициатором идеи создания национального парка в крае выступил общественный деятель и эколог Алексей Грибков. Он последовательно отстаивал свою идею:

- Сейчас идет проектная стадия, обсуждаем зонирование и другие важные вопросы, касаемые проекта. Нам необходимо сохранить уникальный природный комплекс, которого в крае больше нигде нет. Это федеральная особо охраняемая природная территория очень высокого ранга, выше только заповедник. Поэтому ее финансирование осуществляется за счет федерального бюджета, регион здесь не несет финансовой нагрузки. К концу года, я надеюсь, мы выйдем на какой-то результат, а пока эти территории охраняются на региональном уровне.

Известный алтайский ученый Виктор Ревякин также поддержал идею проекта:

- Президент включил Алтай в число пилотных регионов, которые участвуют во всех 12 национальных проектах. Я сторонник того, что чем больше охраняемых территорий, тем лучше.

Справка КП

На территории будущего национального парка «Тогул» находятся: черневая тайга, где растут реликтовые виды растений, кедровые, еловые и сосновые леса, уникальные леса сибирской липы и 73 вида животных, занесенных в Красную книгу. А также культурно-исторические объекты - Уксунайская пещера и старый Екатерининский тракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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