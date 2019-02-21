2019-02-20T13:13:14+03:00
Общество

Усмирить шумных соседей в Алтайском крае станет проще

Полиции могут разрешить составлять протоколы на нарушителей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Усмирить шумных соседей в Алтайском крае станет прощеУсмирить шумных соседей в Алтайском крае станет прощеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Так называемый «закон о тишине» в Алтайском крае есть, но ситуаций, когда шумные соседи не дают покоя другим жильцам, хоть отбавляй. Совсем скоро в конфликты, которые возникают на этой почве, сможет вмешиваться полиция.

Не так давно один знакомый рассказал любопытную историю. Через стенку поселилась студентка. Чуть ли не каждую ночь она устраивала веселые посиделки с друзьями, а он бедолага, просыпался от этого и раз за разом ходил усмирять шумную компанию.

– Представляешь! Однажды вышла не сама соседка, а ее очередной гость и говорит мне: «Ну, вы же тоже когда-то были молодыми, должны понимать»…. А мне ведь 30 лет недавно исполнилось, – рассказал приятель, едва сдерживая смех. Но при этом добавил, что просыпаться от радостных криков через ночь вовсе не смешно.

Что мог сделать этот человек с точки зрения закона? По большому счету ничего. Даже если бы он вызвал полицию, то приехавший на место наряд, мог бы только побеседовать с нарушителями тишины.

– Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена статьей 61 закона Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». При этом протоколы о таких административных правонарушениях вправе составлять должностные лица местного самоуправления, – прокомментировал председатель комитета по правовой политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Андрей Осипов.

Он же пояснил, что закон запрещает шуметь в многоквартирных домах с 22 до 8 часов в будние дни и с 22 до 9 утра в выходные и праздничные дни. Депутат добавил, что если в ночное время соседи шумят, люди, которые от этого страдают, вправе обратиться в полицию для фиксации правонарушения.

– В настоящее время прорабатывается вопрос заключения соглашения между правительством Алтайского края и МВД РФ о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 61 и 70 закона. Это необходимо для того, чтобы полицейские края получили право не только фиксировать факт нарушения тишины и покоя граждан, но и составлять соответствующие протоколы. Только в Барнауле отсутствие соглашения привело к снижению рассмотренных дел об административных правонарушениях на 21% за данный вид правонарушений. Аналогичная ситуация складывается и в других муниципалитетах края: в Заринске, Славгороде, Завьяловском, Косихинском, Троицком и Локтевском районах, – добавил Андрей Осипов.

То есть если сейчас полицейские могут только погрозить пальчиком, то в будущем они смогут составлять протоколы на нарушителей «закона о тишине».

Тем временем недавно рассказали еще одну историю о шумных соседях. На этот раз дело было в новостройке, где ремонт делают едва ли не в каждой квартире. Одному из собственников настолько надоел шум перфоратора, что он обесточил несколько квартир, причем сделал это в дневное время. У некоторых жильцов из-за этого испортились продукты, которые хранились в холодильниках.

Кстати, действующий «закон о тишине» предписывает воздержаться от ремонта и другого шума в период с 13 до 15 часов, но это, конечно, не оправдывает тех, кто из мести лишает соседей электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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