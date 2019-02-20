Убийцы Михаила Седова могут получить по 15 лет "строгача"

В Барнауле продолжается расследование громкого убийства Михаила Седова. В октябре прошлого года на 38-летнего мужчину напали двое барнаульцев – ударили монтажкой по голове и засунули в багажник его же автомобиля. Когда началась шумиха – на поиски Седова поднялся весь город – отморозки решили замести следы...

В убийстве подозревают двух 21-летних барнаульцев – Евгения К. и Михаила П. Первый был студентом аграрного университета, второй работал ассенизатором. Видимо парням так хотелось денег, что они решили отжимать тачки.

Местом действия они выбрали гаражный кооператив на Малахова. Скорее всего, выбор на Седова пал случайно.

В тот день Седов вместе с семьей вернулся с дачи – женой и двумя детьми, которых он высадил у подъезда дома. Сам же поехал в гараж ставить машину. В кооперативе он увидел, что у соседа открыт гараж, пошел к нему поздороваться. Конечно, его машина осталась открыта… Этот был лакомый кусочек для двух отморозков, которые ждали удобного момента. Возможно, если бы он задержался в гараже чуть дольше, все бы сложилось иначе, и он остался бы жив. Кстати, потом сосед, который остался в гараже, говорил, что слышал какие-то звуки, но тогда не придал этому значения – подумал, что Седов продолжает разгрузку.

После исчезновения Михаила краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже его Subaru Trebeca нашли в поселке Октябрьском в лесополосе без номеров, а затем и тело Седова…

Спустя несколько дней подозреваемых в убийстве задержали. Первым - Михаила П., а следом пришли и за его подельником.

Машину Седова обнаружили в районе поселка Власиха.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Как стало известно «КП», схему, как поднять денег, придумал Михаил П. Кроме того, у него были выходы на автосервис, где могли бы перебить номера похищенных авто или разобрать машину на запчасти. Кстати, парень оказался дальновидным в отличие от своего товарища – когда началась шумиха, он удалил все фотографии из соцсетей, а после задержания попытался уйти от ответственности по невменяемости. Сейчас он находится в психиатрической клинике, в стационарном отделении, где проводится экспертиза. Даже известны предварительные результаты – парень в полном уме и здравой памяти. Евгений К. находится в СИЗО.

Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», парням грозит обвинение сразу по нескольким статьям - за убийство, похищение человека, покушение на убийство, угон авто и разбой. Как говорят следователи, преступников могут закрыть на 15-17 лет, пока говорить об этом рано. Расследование уголовного дела продолжается, сейчас оно находится в завершающей стадии. В суд его могут направить уже в апреле.

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