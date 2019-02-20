2019-02-20T08:19:38+03:00
Происшествия

Убийцы Михаила Седова могут получить по 15 лет "строгача"

Сейчас один из них находится в СИЗО, а другой – в психиатрической клинике
Иван ОЛЕКСЮК
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Погибший Михаил СедовПогибший Михаил Седов
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В Барнауле продолжается расследование громкого убийства Михаила Седова. В октябре прошлого года на 38-летнего мужчину напали двое барнаульцев – ударили монтажкой по голове и засунули в багажник его же автомобиля. Когда началась шумиха – на поиски Седова поднялся весь город – отморозки решили замести следы...

В убийстве подозревают двух 21-летних барнаульцев – Евгения К. и Михаила П. Первый был студентом аграрного университета, второй работал ассенизатором. Видимо парням так хотелось денег, что они решили отжимать тачки.

Евгений К. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Евгений К.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Местом действия они выбрали гаражный кооператив на Малахова. Скорее всего, выбор на Седова пал случайно.

В тот день Седов вместе с семьей вернулся с дачи – женой и двумя детьми, которых он высадил у подъезда дома. Сам же поехал в гараж ставить машину. В кооперативе он увидел, что у соседа открыт гараж, пошел к нему поздороваться. Конечно, его машина осталась открыта… Этот был лакомый кусочек для двух отморозков, которые ждали удобного момента. Возможно, если бы он задержался в гараже чуть дольше, все бы сложилось иначе, и он остался бы жив. Кстати, потом сосед, который остался в гараже, говорил, что слышал какие-то звуки, но тогда не придал этому значения – подумал, что Седов продолжает разгрузку.

После исчезновения Михаила краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже его Subaru Trebeca нашли в поселке Октябрьском в лесополосе без номеров, а затем и тело Седова…

Спустя несколько дней подозреваемых в убийстве задержали. Первым - Михаила П., а следом пришли и за его подельником.

Машину Седова обнаружили в районе поселка Власиха. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Машину Седова обнаружили в районе поселка Власиха.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Как стало известно «КП», схему, как поднять денег, придумал Михаил П. Кроме того, у него были выходы на автосервис, где могли бы перебить номера похищенных авто или разобрать машину на запчасти. Кстати, парень оказался дальновидным в отличие от своего товарища – когда началась шумиха, он удалил все фотографии из соцсетей, а после задержания попытался уйти от ответственности по невменяемости. Сейчас он находится в психиатрической клинике, в стационарном отделении, где проводится экспертиза. Даже известны предварительные результаты – парень в полном уме и здравой памяти. Евгений К. находится в СИЗО.

Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», парням грозит обвинение сразу по нескольким статьям - за убийство, похищение человека, покушение на убийство, угон авто и разбой. Как говорят следователи, преступников могут закрыть на 15-17 лет, пока говорить об этом рано. Расследование уголовного дела продолжается, сейчас оно находится в завершающей стадии. В суд его могут направить уже в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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