2019-02-27T12:19:54+03:00
Звезды

На шоу братьев Сафроновых в Барнауле исчезли женщины

Знаменитые иллюзионисты в очередной раз смогли удивить публику [фото+видео]
Анна СЕМИНА
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Шоу Братьев СафроновыхШоу Братьев СафроновыхФото: Анна СЕМИНА
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Лучшие иллюзионисты Россиибратья Сафроновы – во вторник, 26 февраля, представили в Барнауле свое очередное загадочное шоу – «15 лет магии». Они заставили людей исчезать и появляться в самых неожиданных местах.

Это не первый визит самых знаменитых волшебников страны в Барнаул, но в который раз они неизменных собирают полный зал. Накануне они продемонстрировали зрителям как классические, так и новые номера. И снова в зале слышали возгласы: «Да как они это делают?!» Удивлению барнаульцев не было предела.

Шоу Братьев Сафроновых Фото: Анна СЕМИНА

Шоу Братьев СафроновыхФото: Анна СЕМИНА

Так, в одном из номеров Андрей Сафронов заставил девушку-ассистентку парить в воздухе, а буквально спустя несколько секунд она в прямом смысле слова растворилась. Осталось лишь алое покрывало… И как это у них получается – остается загадкой. Своих секретов иллюзионисты не раскрывают, хотя все же стараются быть максимально открытыми перед своей публикой.

Исчезновение женщины.Автор: Анна СЕМИНА

До трусов

В номере «Исчезновение платочка» тот же Андрей устроил на сцене самый настоящий стриптиз. Сначала его брат Илья уличил его в шарлатанстве, мол, тот якобы прячет платок в рукаве. Пришлось засучить пиджак. Но и так веры не прибавилось. В итоге артисту пришлось снять часть гардероба, а чтобы претензий не было вовсе, следом на пол полетела и футболка.

- Я знаю, вам уже все равно – появится платочек или нет. Вы хотите главного, - обратился к публике Илья. – Сейчас парень снимет брюки! Давай-давай Андрей, мы ждем! На кону звание «Мастер манипуляции». Поддержим его аплодисментами!

Исчезновение платочка.Автор: Анна СЕМИНА

На претензии старшего брата пришлось отвечать, и Андрей оголился до нижнего белья. Молодые девушки, сидящие в зале, пришли в полный восторг, а вот мамочки, притащившие на представление детей, заохали и поспешили закрыть чадам глаза.

Шоу Братьев Сафроновых Фото: Анна СЕМИНА

Шоу Братьев СафроновыхФото: Анна СЕМИНА

Дальше - больше: неведомым образом, из трусов иллюзиониста вылез тот самый «дрессированный» платочек. «Прополз» по телу артиста и скрылся в боксерах с обратной стороны. Фантастика, да и только!

Никакой магии

В конце представления русские «Копперфильды» продемонстрировали публике два свежих номера. Благодаря одному из них они получили признание на мировом уровне, но больше всего зрителей поразило представление с огромной электрической катушкой Николы Теслы. Причем, по словам Сафроновых, этот номер как раз не фокус, а именно демонстрация эффектов. В руках Андрея, облаченного в специальный защитных костюм, то загоралась лампа дневного освещения, то обыкновенная деревянная палка. А потом «укротитель молний» исполнил несколько электрических мелодий. Наука, и никакой магии.

Электрическое шоу.Автор: Анна СЕМИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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