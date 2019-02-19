2019-02-19T17:48:14+03:00
Общество

Огромная Луна взошла над Барнаулом

Такие близкие совпадения перигея и полнолуния случаются достаточно редко
Дарья САВЕНКО
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Такие близкие совпадения перигея и полнолуния случаются достаточно редкоТакие близкие совпадения перигея и полнолуния случаются достаточно редкоФото: Дарья САВЕНКО
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В ночь с 19 на 20 февраля жители Барнаула могут наблюдать на небе суперлуние. Луна не только приблизится к Земле на минимальное расстояние, но и будет полной. Из-за этого лунный диск будет выглядеть крупнее, чем обычно, а при ясном небе - ярче в несколько раз.

Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние - 356761 километр - в 16 часов 7 минут. В 22 часа 54 минуты наступит полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше шести часов.

Как пояснили в Барнаульском планетарии, суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после перигея (момента наибольшего сближения Луны и Земли). Специалисты отмечают, что такие близкие совпадения перигея и полнолуния случаются достаточно редко, хотя суперлуния происходят ежегодно.

Кстати

В 2019 год состоится два суперлуния. Одно уже прошло 21 января и совпало с полным затмением Луны.

Мнение

Барнаульский астролог Вера Топчеева

- Это магический период, когда грань между мирами так тонка, что можно заглянуть за край Вселенной и получить ответы на многие свои вопросы. В канун лунного затмения в коридоре затмений соединяются во времени и пространстве, усиливая магию и трансформацию этого времени, фатальность происходящего, а небеса так и сыплют подсказками и знаками, только успевай подмечать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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