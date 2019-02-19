Филипп Киркоров собрал аншлаг в Барнауле

Народный артист России Филипп Киркоров, в понедельник, 18 февраля, выступил в Барнауле с программой «Я+R» – #Цвет настроения….»

– Феерия чувств! Восторг! Умопомрачительное шоу! Он настоящий артист! 2,5 часа пролетели, как мгновение! Море костюмов, точная постановка номеров, отработан каждый шаг, – написала одна из восторженных поклонниц артиста после шоу.

Да и сам артист не скрывает, что новое шоу для него – это очередной повод для гордости, ведь оно, как и предыдущее, создавалось под началом маэстро Франко Драгоне, а это уже как знак качества.

Не разочаровал Король отечественной поп-сцены и в этот раз. В Барнаул он привез уникальную разборную сцену, сотни костюмов, около 80 человек персонала и артистов шоу, яркие экраны и ослепительный свет. Филипп поднимался на пьедестале, его танцоры выскакивали будто из ниоткуда, и все это под оглушительные ритмы любимых хитов.

По окончании выступления зрители не скупились на овации и благодарности:

- Это круто!!! Филипп, Вы просто невероятный!! Такое шоу, Ваш живой голос!!! Столько декораций, столько света, костюмов. Это было так завораживающе!!!

- Благодарю Вас за такие эмоции!!! Шоу - фантастическое! Впечатлений уйма! Спасибо за эмоции! 2,5 часа чуда! Мы Вас любим, Филипп!

- Спасибо, Филипп! Сегодня в очередной раз ты подарил нам нереальный праздник, который запомнится навсегда, в особенности мне! Те эмоции и то тепло, что ты даришь, невозможно передать словами! Ты очень яркий и очень крутой! А главное, САМЫЙ лучший артист! Равных тебе нет! Правда!!! Ещё раз спасибо тебе за крутой вечер! Хорошей дороги и аншлагов в последующих городах.

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