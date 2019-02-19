Стартовал конкурс красоты и творчества «Мисс и Мистер СО АлтГПУ»

Студенческие отряды Алтайского государственного педагогического университета выберут «Мисс и Мистер СО АлтГПУ – 2019».

Конкурс красоты и творчества состоится 1 марта 2019 г. В 18:30 по адресу ул. Молодёжная, 55 (Главный корпус АлтГПУ). Сбор гостей в 18:00

В этом году участие в мероприятии примут 8 девушек и 8 юношей из студенческих отрядов педагогического университета. Им предстоит пройти ряд испытаний на ловкость, сообразительность, артистизм и умение работать в команде.

В программу конкурса войдут: дефиле, визитная карточка и озвучка видеороликов. Помимо основной части программы, мероприятие украсят творческие номера студенческих отрядов АлтГПУ.

По результатам выступления претендентов на звание «Мисс и Мистер СО АлтГПУ» компетентное жюри определит победителей конкурса. Ими станут бойцы, набравшие наибольшее количество баллов.