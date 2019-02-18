2019-02-18T13:04:40+03:00
Происшествия

Что стало причиной гибели бийчанки в Шерегеше

Называются две версии: снегооградительный щит и отсутствие шлема
Юлия ЕВГРАФОВА
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Светлана Опарина. Фото со страницы "ВКонтакте"Светлана Опарина. Фото со страницы "ВКонтакте"
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В минувшую субботу, 16 февраля, в Шерегеше на одном из склонов горы Зеленой произошла трагедия - разбилась жительница Бийска. Она спускалась по крутой трассе номер 1 сектора Е, упала и получила смертельные травмы. На место оперативно прибыла команда спасателей, но помочь девушке не удалось - она скончалась на месте.

30-летняя Светлана Опарина - эффектная блондинка, была счастлива в браке и, по всей видимости, любила путешествовать. Об этом говорит ее страница в социальных сетях. Увы, эта поездка в Шерегеш для нее стала последней.

По пабликам сразу же распространилась информация, что якобы из-под снега торчал некий колышек, о который она споткнулась. Представитель сектора Е, на котором случилась трагедия, утверждал, что все это выдумка.

- Эта информация абсолютно вымышленная. Следственные органы это подтвердят по результатам проверки, - сказал представитель комплекса.

Но по достоверным данным анонимного источника «КП», горнолыжница все же ударилась о препятствие – снегооградительный щит. Это подтвердил и один из отдыхающих.

- Деревянное ограждение было засыпано снегом, а сейчас он начал таять, и колышек немного торчал. В него она и въехала. И насмерть, прям на склоне, - рассказал турист.

Еще одной причиной трагедии называется то, что во время спуска на Светлане не было шлема. Инструктор по сноуборду Василий Дегтярев говорит, что отдыхающие в Шерегеше часто забывают об экипировке. А принудительно ее надевать не заставляют – только рекомендуют.

- Я своим ученикам рекомендую шлем, наколенники и защитные шорты. У нас почему-то туристы всегда пренебрегают защитой. В большинстве случаев даже шлем не используют. Часто бывает, что человек первый раз на склоне, а его друзья, которые уже катаются, тащат на самый верх, - говорит инструктор.

- Никакой профилактики или улучшения мер безопасности! Никакой ответственности владельцы склонов не несут! Отсутствие полной экипировки! Ещё года не было без нелепых смертельных случаев, – возмутился один из пользователей в социальных сетях.

Отметим, что за минувшую неделю это уже второе ЧП в Шерегеше. Так, 13 февраля на том же склоне горнолыжник из Новосибирска попал под снегоход и получил открытый перелом ноги.

Точную причину и обстоятельства смерти туристки из Бийска установит следствие.

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Очевидцы рассказывают, что погибшая каталась без шлема, а во время падения получила сильный удар головы. Сейчас на месте происшествия работают следователи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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