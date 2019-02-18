А дно все ближе: Алтай потерял семь пунктов рейтинга качества жизни

Все на Алтае хорошо – земля исцеляет, воздух заряжает, только жить тут тяжело. Подтверждение тому очередное ежегодной исследование РИА Новости. Согласно рейтингу, по итогам 2018 года Алтайский край потерял сразу семь позиций и пустился на 73 место из 85.

Специалисты проанализировали 70 показателей, касающихся реального состояния разных аспектов условий жизни и социальной сферы. Для этого использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и другие открытые источники. На основе этого был составлен рейтинговый балл. У Алтайского края он составляет 37.609. Печально, но мы даже не дотягиваем до статуса середнячка - до этого нам не хватает примерно 10 пунктов.

- Край последние годы всегда падал в этом рейтинге. В 2015 мы занимали 61 место, 2016 – 64, 2017 – 66, 2018 – 73. При этом рейтинговый балл, высчитываемый из 72 показателей, разделенных на 11 групп, менялся по-разному. Так, в 2017 он был выше, чем нынешний, но меньше чем предыдущий, однако на две позиции все равно край опустился, - заметил красный блогер Юрий Красильников.

Хорошо в Москве

Если сравнивать с лидером рейтинга - Москвой чисто математически, то получается, что качество жизни в Алтайском крае примерно в два раза хуже, чем в столице. Следом в тройке лидеров по качеству жизни идут Питер и Московская область.

Столь высокий уровень качества жизни объясняют развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики, социальной сферы, которая обладает высоким потенциалом развития.

Замыкает рейтинг Республика Тыва, она набрала чуть больше 16 баллов. В следующем году, предполагают эксперты, позиции регионов в рейтинге заметно не изменятся, в особенности это касается групп лидеров и аутсайдеров.

- Что касается середины списка, то здесь возможные некоторые движения мест, связанные с неравномерностью территориального развития. Более благоприятные предпосылки развития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятности можно ожидать как минимум сохранения текущей конъюнктуры, - пишет РИА.

Деревня на уровне 19 века

Если соседняя Кемеровская область обеспечивает себе уверенные средние позиции в рейтинге во многом благодаря углю и немногим сохранившимся с советского времени заводам, то в Алтайском крае почти ничего и не осталось – кругом бескрайние поля, засеянные гречкой…

- На селе живет большая часть населения. Даже если в каком-то поселении появляется какое-то перерабатывающее производство, оно не решает всего комплекса проблем – ресурсов не хватает, - говорит преподаватель кафедры теоретической и прикладной социологии алтайского «политеха» Вячеслав Кайгородов. - С точки зрения удобства и ориентированности на человека, сельские территории по своему развитию - конец 19-го века. Я каждый раз, когда еду по нашему краю, вижу упадок деревни – это покосившиеся заборы и сараи, а самое главное – отсутствие молодежи.

Затяни-ка поясок

Отток населения легко объяснить – нищенские зарплаты при постоянно растущих ценах (в среднем в крае зарабатывают 25 506 рублей в месяц), бесперспективность в плане возможности сделать карьеру и географический «тупик» – возможность путешествовать из Алтайского края обходится гораздо дороже, чем тем же москвичам.

А еще в последнее время все чаще появляются объявления о продаже недвижимости на барнаульской «рублевке», причем «дисконтом». То есть, «валят» даже те, у кого есть деньги.

- У нас созданы условия, препятствующие развитию бизнеса, словно со стороны надзирающих органов на это сделан особый упор. Во многих регионах с этим проще, на Алтае развитие новых направлений не только не целесообразно, но и убыточно. Да и откуда взяться деньгам - падает реальная зарплата жителей, и они перестают что-либо покупать. У людей на фоне безденежья опускаются руки. Вы обращали внимание, сколько у нас точек по продаже пива? Ни в одном регионе я такого не видел - люди пьют, как в 90-е. Пивных уже больше, чем магазинов «Мария-Ра». Проблемы с медициной, бесконечный рост тарифов. Получается, из людей выжимают все подчистую, а уходит это в неизвестном направлении в виде налогов. Если бы не близкие, я бы давно свернул бизнес и уехал, - рассказал барнаульский предприниматель Алексей.

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