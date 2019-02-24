2019-02-25T13:13:24+03:00
Происшествия

Дорогой внедорожник после погони слетел с моста в Белокурихе

Водитель джипа и его пассажир не пострадали
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Дорогой внедорожник после погони слетел с моста в БелокурихеДорогой внедорожник после погони слетел с моста в БелокурихеФото: со страницы vk.com/barneos22
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Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser 200 чудом не пострадали после падения машины с моста. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 24 февраля в Белокурихе.

Дорогой внедорожник после погони слетел с моста в Белокурихе Фото: со страницы vk.com/barneos22

Дорогой внедорожник после погони слетел с моста в БелокурихеФото: со страницы vk.com/barneos22

Подробнее о случившемся со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Алтайскому краю написали в сообществе «Barnaul 22». Около двух часов ночи автоинспекторы попытались остановить автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Вместо того, чтобы сделать остановку, водитель прибавил газу. Не доезжая до моста через реку Белокуриха, он не справился с управлением и съехал в кювет.

Сотрудники ДПС помогли выбраться из автомобиля пассажиру и водителю. За рулем дорогого внедорожника находился 31-летний житель Новосибирска.

Ни он, ни пассажир в ДТП не пострадали.

Автомобилю причинен материальный ущерб. В настоящее время по факту ДТП ведется проверка, и выясняются все обстоятельства.

Дорогой внедорожник после погони слетел с моста в Белокурихе Фото: со страницы vk.com/barneos22

Дорогой внедорожник после погони слетел с моста в БелокурихеФото: со страницы vk.com/barneos22

Между тем подписчики сообщества активно оставляют свои комментарии под сообщение об этом ДТП.

– Жаль. Такой аппарат угробили, – написал Александр Воронцов.

– Ничего я думаю. Купит новый «крузак», а этот на запчасти оставит, – прокомментировал Денис Перегудов.

– Педали перепутал. Была бы скорость больше – улетел бы дальше. А тут аккуратненько встал, – поделился своими мыслями Николай Погорелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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