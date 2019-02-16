Штормовую погоду передали алтайские синоптики на ближайшие дни

В ближайшие два дня – 17 и 18 февраля в Алтайском крае ожидается штормовая погода – порывы ветра достигнут 24 метров в секунду.

Изменения в погоде можно было заметить уже и сегодня, 16 февраля. Люди едва могли идти против холодного ветра, порывы которого достигали по Барнаулу 15, а по Алтайскому краю – 18 метров в секунду. Такая же погода сохранится и в ближайшие два дня. В связи с этим, синоптики и спасатели опубликовали штормовое предупреждение.

Ночью и днем 17 февраля по Алтайскому краю ожидается 4-9 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Уже в ночь на 18 февраля ветер будет 9-14, с усилением до 19, местами в южных районах порывы до 24 метров в секунду. Сопровождаться сильный ветер будет мокрым снегом. При этом синоптики прогнозируют тепло.

В ночь на 17 февраля столбик термометра в регионе опустится до -7…-12 градусов, при прояснении в восточных районах -13…-18. Днем ожидается -4…+1 градус. В Барнауле ночью -8…-10 градусов, днем - 0…-2 градуса. Ночью 18 февраля в Алтайском крае -6…-11, местами в восточных районах до -16 градусов, а днем обещают -1…+4 градуса. В Барнауле -8…-10 – ночью и 0…+2 – днем.

Плюсовая температура и снег станут причиной его налипания, поэтому особенно внимательными стоит быть на дорогах. Ухудшит ситуацию и метель. При движении на автомобиле нужно уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками» и внимательно следить за дорогой. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него.

Перед поездкой важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.