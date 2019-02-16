2019-02-15T16:42:48+03:00
Общество

Как алтайские телеведущие поддерживают себя в форме

Маленькие секреты от представителей публичной профессии
Юлия ЕВГРАФОВА
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Евгения Даровская и Кирилл ПолитовЕвгения Даровская и Кирилл Политов
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Если ты тележурналист – должен выглядеть на все сто 365 дней в году. И тут никаких поблажек к себе! Мы выяснили, как поддерживают себя в форме алтайские телеведущие.

Евгения Даровская, «Наши новости»:

Евгения Даровская Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Евгения ДаровскаяФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Не живу без движения. Летом несколько раз в неделю катаюсь на велосипеде по лесу или стадиону, зимой мы всей семьей каждую субботу ездим на лыжах или коньках. Регулярно хожу в бассейн, вообще я обожаю плавать. Стараюсь много ходить, так как в рабочее время часто не хватает движения. Приучила себя завтракать, обязательно ем сложные углеводы и белок. Стараюсь ограничить употребление сахара и пью много воды, 1,5-2 литра в день. Каждую неделю посещаю сауну или хамам, считаю это полезно для всего организма.

Кирилл Политов, «Наши новости»:

kirill.politov.85kirill.politov.85
Как говорит мой личный тренер @sergeev_stanislav_viking "упражнение называется антихрюндель".
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- Три раза в неделю я хожу в тренажерный зал и еще один на легкую атлетику, занимаюсь с Сергеем Клевцовым. Это личный тренер Шубенкова. А еще стараюсь правильно питаться, уже два года не ем мясо, сейчас исключаю молочку и яйца. Стараюсь не есть жареное и жирное, но иногда позволяю себе расслабиться и могу съесть что-то вредное.

Анастасия Борисова, «Катунь 24»:

Анастасия Борисова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Анастасия БорисоваФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Круглый год держать себя в форме трудно. Но я стараюсь заниматься фитнесом хотя бы два раза в неделю, чередую силовые тренировки с кардио и групповыми, нравятся йога, зумба, пилатес. С правильным питанием немного сложнее, темп работы не позволяет есть регулярно, но я стараюсь. Делаю упор на физические нагрузки, без зарядки по утрам вообще не представляю свой день - качаю пресс, приседаю, кручу обруч, а после принимаю контрастный душ.

Николай Потешкин, «Вести Алтай»:

Николай Потешкин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Николай ПотешкинФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Главный инструмент ведущего, и, думаю, коллеги со мной согласятся - эмоции. И здесь залог всего - хорошее настроение. В редакции "Вестей" ни то что день, час без шуток не проходит. И мимических морщин от смеха мы не боимся. Спортом всерьез я не занимаюсь. Зимой - лыжи, летом - велосипед, но это больше ради удовольствия. С питанием у телеведущих не всегда все гладко. Домой возвращаемся в 8-9 часов вечера, а некоторые и позже. Приходится есть на ходу, но я стараюсь включать в ежедневный рацион как можно больше фруктов.

Яна Аксенова, «Катунь 24»:

Яна Аксенова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Яна АксеноваФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Особенных мер принимать не приходится. Бешеный рабочий график делает свое дело. Постоянно приходится бегать с эфира на эфир, с записи на запись, с монтажа на монтаж. Плюс повышенная эмоциональность тоже способствует похудению. Не ем жирное мясо, стараюсь больше налегать на овощи, фрукты, соки, детские фруктовые пюре. После шести ем, но мало. Стараюсь делать зарядку и тренироваться дома, но регулярно не получается. А еще, я считаю, очень важно пить воду! Стакан натощак и постоянно в течение дня. Если чувствую, что нужно поправить форму, сладости заменяю орехами и сухофруктами, перехожу на супы. Пары дней на такой диете мне достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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