Как приготовить вкусное из невкусного: десерты без вреда для фигуры

В минувшие выходные наставники проекта «Трансформация» (рассчитан на тех, кто хочет быть стройным – прим. авт.) провели мастер-класс по приготовлению «правильных» блюд. Ведущие тренеры сети фитнес клубов «Hardcore» рассказали о том, как готовить быстро, полезно, а главное - без вреда для своей фигуры. В программу мастер-класса вошли шесть несложных блюд: яичные блины, яблочный штрудель, овсяноблин, бризоль с курицей, пп-десерт в микроволновке и всеми любимые сырники. Более 30 участников проекта пришли внимать советам профессионалов. Фиксировали каждый рецепт, чтобы не забыть и обязательно повторить дома.

- Такие мастер-классы очень полезны, особенно для тех, кто только начинает правильно питаться. И здесь важно, чтобы у человека сформировалось правильное понимание. Все думают, что правильное питание - это гречка, курица и огурец. И это неправильно. Можно питаться вкусно и полезно, - говорит Дарья Бгавина, участница проекта в категории «Фитнес - бикини».

«Яичные блины» от Александра Барбашина

10 яиц: оставляем 2-3 с желтком, остальные только с белком, немного соли. Хорошо перемешиваем вилкой и обжариваем с двух сторон на антипригарной сковороде.

Яичный блинФото: Юлия ЕВГРАФОВА

«Овсяноблин» от Романа Сидельникова

5 яиц (2 цельных+3 белка), 1/2 шоколадного протеина, 1/2 сахарозаменителя, всё это смешиваем. Овсянку перемалываем в кофемолке или миксере, добавляем к яйцам (если получается слишком жидко, насыпаем немного овсяной муки). Всё хорошенько перемешиваем в миксере и выливаем на антипригарную сковороду. Обжариваем с двух сторон до состояния готовности. Добавляем порезанный кусочками банан и джем/соус (бескалорийный).

«Яблочный штрудель» от Юлии Поповой

На лаваш выкладываем 180 г творога (лучше протертого), половину порезанного яблока и корицу. Заворачиваем все в рулет и сверху смазываем яичным желтком, посыпаем кунжутом. Ставим в разогретую на 180 ° духовку на 25 минут. После остужаем и нарезаем на небольшие кусочки.

«Бризоль с курицей» от Анастасии Грязных

На 2 порции нам понадобится: 3 яйца, 200 г куриной грудки и зелень. Курицу измельчаем в миксере, заворачиваем в пищевую пленку и раскатываем скалкой на тонкий мясной блинчик. Яйца перемешиваем вилкой и выливаем на сковороду, аккуратно добавляем курицу и зелень. Готовим на каждой стороне по 5-7 минут. В конце блюдо можно украсить помидором и тертым сыром.

«Легкий десерт в микроволновке» от Ильи Мукина

На одну порцию нужно: 2 яичных белка, 30 г овсянки, 15 гр отрубей, сахарозаменитель, немного кефира/воды (на глаз). Все перемешиваем в стакане до однородной консистенции и отправляем в микроволновку на 3 минуты.

Для крема: 100 г мягкого творога, сахарозаменитель, замороженная ягода.

Достаем кекс из кружки, разрезам вдоль на несколько пластиков. Выкладываем в стакан один пластик, смазываем кремом, выкладываем порезанную ягоды, и так каждый слой.

«Сырники» от Анастасии Рымаренко

На 8 штук – 360 гр творога 2% в брикетах, 2 целых яйца, 3 ст. ложки с горкой рисовой муки (но смотреть по консистенции, должна быть густая масса), сахарозаменитель. Перемешиваем столовой ложкой, формируем сырники, обваливаем их в рисовой муке и выкладываем на раскалённую сковороду. С двух сторон обжариваем до румяной корочки, затем уменьшаем огонь и немножко томим, чтобы они пропеклись внутри.

Справка КП

Проект «Трансформация» 3 сезон стартовал 26 января и продлится 11 недель. За это время 117 участников из Барнаула и Москвы должны обрести фигуру своей мечты. В прошлом году в проекте добавилась категория фитнес-бикини (для женщин), а в этом - пляжный бодибилдинг (для мужчин). Так что финал этого года будет ярким втройне. Кстати, призовой фонд 3 сезона - 150 тыс. рублей.