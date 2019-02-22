Звездный десант, спорт и профориентация: Как будут развлекать школьников в детских лагерях

Заявочная кампания в детские загородные лагеря началась в Барнауле с 1 февраля, и она уже бьет рекорды. Только за первую неделю поступило около 1,5 тысяч заявок, а это на 43% больше, чем годом ранее на этот же период.

При этом, как отмечают специалисты в программе «На первом плане», стоимость путевок в муниципальные лагеря подросла и теперь составляет 16 тысяч рублей. Как и прежде, всем гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста от 6,5 до 15 лет (включительно), полагается компенсация – 6 тысяч рублей. А в том случае, если родителя являются сотрудниками органов госвласти краевых и муниципальных учреждений, дополнительно еще 4200 рублей. Не останутся без поддержки и многодетные семьи.

- Направившим на отдых троих и более детей школьного возраста - 14400 рублей на третьего и каждого последующего ребенка, на первых двух детей - по 6000 рублей на каждого, - уточняют в центре отдыха и оздоровления «Каникулы».

По словам директора этого центра Инны Федяшиной, в этом году изменен порядок получения компенсации. Заявку на возврат необходимо подать до 31 марта, так что следует поторопиться:

- Сокращение сроков подачи заявлений позволит отрегулировать вопрос как продажи путевки, так и предоставления меры поддержки.

Спорт, игры и танцы

Муниципальные лагеря уже представили свои программы на время летнего отдыха. Так, «Звездный» в этом году готовит 18-дневный курс молодого бойца. По завершению все участники звездного десанта получат сертификаты.

«Соснячок» подготовил творческую программу «Миньономания». Кульминацией будет карнавал. Однако чтобы попасть туда, надо будет пройти испытания от космических пиратов и получить новые знания и умения в космической академии. Фитнес, йога, вокал, танцы, журналистика, футбол, пионербол, квест-игры, мультфильмы, планетарий - проявив себя на каждом факультете академии, ребята получат отличительный знак выпускника академии. Кстати, каждый участник карнавала получит подарок от Миньона.

И так в каждом лагере. Всего же школьников готовы принять восемь муниципальных лагерей.