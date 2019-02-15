Барнаульскую «Ленту» закрыли по неизвестным причинам

Сегодня, 15 февраля, был закрыт круглосуточный гипермаркет «Лента» на Власихинской, 67. Об этом сообщили жители города в соцстетях. На двери висит объявление: «Магазин не работает по техническим причинам. Приносим извинения за возможные неудобства…» Покупателей приглашают в другие магазины сети.

Почему именно закрыли гипермаркет и на какой период – не известно. Подробной информации представители «Ленты» не дают, отделываясь лишь общими фразами.

- Магазин закрыт по техническим причинам, ничего другого сказать не можем, - ответили в единой справочной сети.

В городских пабликах появилась информация, что причиной якобы стала неисправная протекающая крыша. По другой версии (которая «гуляет» также в сетях), ТЦ закрыли из-за просадки грунта.

Причем буквально вчера днем жители Барнаула в соцсетях рассказали об эвакуации посетителей из того же магазина и его двухчасовом закрытии.

- Мы вчера были при эвакуации. Ничего не текло! Просто крыши не чистят, а снег нелегкий. Вот смотрю в окно, на крыше никого нет! – написала одна из жительниц города.

В МЧС края отметили, что к ним никакой информации о ЧП в "Ленте" не поступало.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.