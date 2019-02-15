Где и как выгодно отдохнуть жителям Алтайского края

На море

Несмотря на повышение цен на путевки с нового года, спрос на отдых у жителей Алтайского края не снизился. По прогнозу барнаульских турагентств, в ближайшие месяцы популярными направлениями по-прежнему остаются Таиланд и Вьетнам. Также можно поехать в ОАЭ, Китай или Индию (вылеты с Новосибирска). В среднем, цены туров на 9 ночей начинаются от 60 000 рублей на двух человек.

Бери - а то переплатишь

В период межсезонья цены гораздо ниже, поэтому в ближайшие месяцы можно отдохнуть очень экономно. Уже с мая начнется повышение цен минимум на 20%. Также сейчас проходят акции раненого бронирования туров по выгодной цене на летний сезон. Уже через 3 месяца те же путевки будут стоить гораздо дороже. Например, улететь в Турцию на 9 ночей из Барнаула будет стоить примерно 45-50 тысяч рублей на человека (сейчас же можно купить ту же самую путевку за 30 тысяч рублей). Вылеты из Новосибирска на 9 ночей в Таиланд также примерно обойдутся в 45-50 тыс рублей, во Вьетнам - от 50 тыс рублей.

На лыжи

Любители горнолыжных курортов чаще выбирают Сочи, Белокуриху или ШерегешФото: Олег УКЛАДОВ

Любители горнолыжных курортов чаще выбирают Сочи, Белокуриху или Шерегеш. Недельный отдых в Сочи с учетом перелета и проживания обойдется в 30 000 - 40 000 на двоих. Проживание в Белокурихе и Шерегеше выйдет в 3 000 - 3 500 за сутки с человека.

Также для любителей активного отдыха туроператоры предлагают различные экскурсии и по Алтаю. Это - Лебединый заказник в Советском районе, Красногорский и Алтайский районы, Семинский перевал. Стоимость группового тура от 1000 рублей на человека.

На школьных каникулах

В период весенних каникул, которые в этом году с 23 по 31 марта, школьники вместе с родителями могут отправиться в путешествие по городам России. На выбор: Санкт - Петербург, Казань, Москва и Екатеринбург. Такая поездка обойдется в 20-27 тысяч рублей. В зависимости от города продолжительность тура 3-5 дней (без учета дороги), в стоимость включены – проезд, питание, экскурсионная программа и трансфер. Школьные группы путешествуют в крупные города на специализированном поезде Западно-Сибирского Землячества.

- Мы отправляемся из Новосибирска, поезд едет по ускоренному режиму, от Урала - без основных остановок. Он оснащен новыми вагонами и нас обязательно сопровождают медики и полиция. Так что поездки очень комфортные и увлекательные, - сообщает менеджер турагентства «Мой мир» Анна Пупышева.