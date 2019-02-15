"Отмороженные": +2 после аномальных холодов будет ощущаться как +20

Несмотря на то, что по календарю весна наступит только через две недели, кажется, что на Алтай она уже пришла. И после двухнедельных аномальных морозов, когда столбик термометра уверенно держался на -40, плюсовые температуры – словно манна небесная. Возрадуйтесь, люди - в ближайшие выходные температура поднимется до +2 градусов!

- Чувствуем себя отмороженными. Поэтому +2 для нас теперь будет ощущаться как +20, - шутят барнаульцы в пабликах.

Кстати, рыбаки называют это потепление февральской оттепелью и, судя по их многолетним наблюдениям, она продлится около двух недель. А вот синоптики февральскую «весну» считают предвестниками:

- Перед наступлением календарной весны природа всегда выдает ее предвестники - зимнее потепление. Это значит, что через 30-35 дней придет настоящая весна, - говорит Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского гидрометеоцентра.

Итак, что же ждать нам от небесной канцелярии в ближайшие дни? По данным синоптиков, 15 февраля днем столбик термометра поднимется до -5…-10 градусов. В Барнауле прогнозируют -6…-8 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 2-7 м/с.

На выходных в Алтайском крае будет по-настоящему теплая погода! В субботу ночью синоптики прогнозируют -12…-17 градусов, в предгорьях до -22. Днем воздух прогреется до -1…-6 градусов. В Барнауле в ночь на 16 февраля -13…-15 градусов, днем ожидается -2…-4 градуса. Местами небольшой снег, а также юго-западный ветер до 20 м/с.

В воскресенье, 17 февраля, в Алтайском крае обещают -7…-17 градусов – ночью, и -3…+2 – днем. В Барнауле ночью -7…-9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 0 градусов. Также ожидается небольшой снег и ветер до 17 м/с.

На следующей неделе в Барнауле тоже будет тепло – днем 0…+2 градуса, а по ночам – не ниже -7 градусов, а это значит, что пора снимать теплые куртки, шапки и обувь, и со счастливой улыбкой идти навстречу весне!

Кстати

Абсолютный минимум февраля - минус 49 градусов был в Барнауле 3 числа 1943 года, а самая теплая погода - 28 февраля 1946 года – плюс 11,8 градуса.

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