Сварщик, токарь, фрезеровщик: профессии больших возможностей

Новосибирский промышленный колледж, основанный в 1943 году, считается одним из старейших средних профессиональных учебных заведений Сибири. Ранее известный как станкостроительный техникум, он выпустил не одно поколение рабочих династий.

Сегодня здесь обучают специалистов среднего звена на базе 9 и 11 классов по направлениям: «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).

Неизменно востребованы среди работодателей выпускники колледжа с дипломами фрезеровщиков, сварщиков, операторов станков с программным управлением и токарей. Многие из них добились внушительных успехов в карьере, став руководителями предприятий, конструкторских бюро, главными инженерами, главными метрологами, техниками.

В стенах колледжа созданы все условия для получения качественного образования. Кабинеты оснащены компьютерами нового поколения, в учебный процесс внедряются новые технологии и методики. Развиваются связи и с социальными партнёрами - крупными промышленными производствами Сибири.

Чем еще славится колледж, и как стать его студентом, читайте в нашем проекте.

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