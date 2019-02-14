Информация о тяжелой болезни упавшей с трапа в Барнауле девушки оказалась фейком

Пострадавшая при падении с трапа в барнаульском аэропорту Дарья Ермолаева рассказала о своем самочувствии.

- Мое самочувствие оставляет желать лучшего! Перелом двух ребер и вертлужной впадины бедра, простым языком, это та часть бедра, куда входит нога, и она отвечает за движение. Месяц я пролежу без движения, еще столько же - на костылях. Про возможные последствия даже пока и думать не хочу. Руководство авиапредприятия «Алтай» принесло свои извинения и предложило обсудить компенсацию, - рассказала девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691318" frameborder="0"></iframe> Девушка, пострадавшая при падении с трапа в барнаульском аэропорту, рассказала о ЧП.Видео: телеканал "Наши Новости", Дарья Ермолаева.

Напомним, ЧП в барнаульском аэропорту произошло 12 февраля. Площадка трапа перед входом в салон воздушного судна, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Шестеро, которые стояли на ней, упали вниз. У двоих – переломы, остальные отделались ушибами.

После того, как стала известна личность одной из пострадавших, в СМИ появилась информация, что у девушки рак щитовидной железы. Ходили слухи, что девушка поехала в Москву за лечением, но сама Дарья Ермолаева поспешила это опровергнуть:

- Я летела на мероприятие и отдыхать в Сочи с друзьями, перелет был через Москву (по причине отсутствия прямых рейсов). Никакого страшного диагноза не существует, мне даже называть это страшно, а уж не то, что читать про себя такое. У меня большой вопрос, откуда эта информация, кто её распространял? - недоумевает девушка.

Сейчас она находится в больнице, второй пострадавший мужчина, который получил перелом ноги, отказался от услуг барнаульских медиков и обратился за помощью к новосибирским врачам.

По факту ЧП Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело.

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