В Алтайском крае от гриппа умер человек

В Алтайском крае от гриппа скончался человек. Это первый официально подтвержденный случай смерти от вируса в 2019 году на территории региона.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения факт подтвердили, но не сказали ни возраста, ни пола пациента, ни района или города, где это произошло. Также не известно, обращался ли человек в больницу либо занимался домашним самолечением, которое и привело к смерти.

- Результатами анализов, полученных в вирусологической лаборатории, подтверждается, что смерть наступила именно от гриппа, - сказали в ведомстве.

Ранее, в местных СМИ также прошла информация, что в Смоленском районе Алтайского края от осложнения гриппа - пневмонии умер мужчина. Тогда в Минздраве эту информацию не подтвердили.

ОРВИ и грипп отступают

Согласно официальным данным, с 4 по 10 февраля в поликлиники Алтайского края обратились 26 тысяч человек, заболевших ОРВИ и гриппом. Это на 51% выше эпидемического порога, но при этом, в сравнении с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости на 19%.

В крае продолжается циркуляция свиного и гонконгского вирусов гриппа, а также регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы).

Самыми распространеными симптомами свиного гриппа являются: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле и мышцах. Осложнения этого вируса проявляются уже на 2-3 день болезни, как правило, это первичная вирусная пневмония.

Симптоматика гонконгского гриппа: высокая температура до 40 градусов, озноб, ломота в пояснице, спине, руках, ногах. Дополняться такие симптомы могут расстройствами пищеварения, бактериальной пневмонией, менингитом, отитом, а также поражением сердечной мышцы.

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