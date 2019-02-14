2019-02-14T08:20:12+03:00
Общество

Хочешь автограф губернатора Алтайского края в своем дневнике?

Тогда участвуй в акции «Комсомолки»!
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Фото Олега Укладова и из архива "КП"Фото Олега Укладова и из архива "КП"
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Мальчишки и девчонки! Отличники и отличницы! Хотите встретиться с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко и получить его автограф в своем дневнике? Тогда принимайте участие в акции «Комсомолки» «Губернаторский дневник», которую мы проводим совместно с правительством Алтайского края и региональным Министерством образования.

Кто может принять участие

Любой школьник Алтайского края с 5-го по 11-й классы. Обязательное условие - учиться на пятерки.

Правила участия

Хорошо учись в течение 3-й четверти.

Вырежи из газеты «Комсомольская правда» («толстушка» за 13 февраля) или распечатай с сайта alt.kp.ru специальный бланк для оценок.

Бланк

Бланк

Попроси классного руководителя занести в него все пятерки, которые ты получал в течение всей третьей четверти, заверить бланк подписью директора и печатью школы и заполнить заявку на участие в акции. Заявка:

Заявка на участие

Заявка на участие

До 10 апреля отправь бланк с оценками и заявку на адрес редакции «Комсомольской правды»: 656056, Барнаул, ул. Короленко, 51, кабинет 217, или отсканированный бланк и заявку в электронном виде на e-mail: redactkp@yandex.ru (в теме письма обязательно укажи - «Губернаторский дневник».

Как определят победителя

30 победителей будут выбраны в четырех группах - 5 - 7-е классы, 8 - 9-е классы, 10 - 11-е классы. Если ты набрал больше всего пятерок в своей возрастной категории, мы пригласим тебя на встречу с губернатором нашего края Виктором Петровичем Томенко, и он распишется в твоем дневнике. Встреча состоится в апреле.

Важно!

Абсолютно все победители конкурса получают дипломы от «Комсомольской правды» - Барнаул»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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