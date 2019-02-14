Прогноз от барнаульского астролога на 14 февраля 2019 года - День влюбленных

14 февраля 2019 года – День влюбленных. В этот день звезды располагают к общению, которое может сложиться очень гармонично. Так что пользуйтесь случаем!

– Луна и Солнце сегодня настраивают на теплое дружеское общение, способствует встречам, прогулкам по необычным местам, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева.

"Телячьих нежностей" не дождетесь

Венера, символизирующая женщин и чувства в целом, сейчас находится в знаке Козерога, а значит, девушки будут достаточно сдержанны в проявлении своих чувств и эмоций, и вряд ли вы дождетесь от них потока «телячьих нежностей». А вот дамы сердца продемонстрируют мужчинам свою надежность и верность.

- Марс в этот день из знака пылкого Овна переходит в неторопливый знак Тельца, поэтому вечерний дуэт будет звучать в унисон в сердцах обоих партнеров. Меркурий же в знаке Рыб настроит на интуитивное общение, окутает романтикой звучащие комплименты, позволит литься сладким речам и уносить фантазии влюбленных высоко к звездам, - уверяет астролог.

Для кого прозвучит марш Мендельсона

Планета-благодетель Юпитер, приносящая счастье и удачу, откроет новые перспективы, расширит горизонты. Особенно удача в любви будет способствовать огненным и воздушным знакам - смело заводите новые знакомства, выходите на новый уровень в нынешних отношениях, расширяйте круг своих интересов.

Земные и водные знаки поддержит мудрый Сатурн, который будет способствовать укреплению влюбленных пар, настраивая их на стабильный лад, надежность и верность в отношениях.

- И для многих из них в этом году прозвучит марш Мендельсона и благословит в добрый путь партнерский союз, - говорит Вера Топчеева.

Подсказка КП

Знаки воды - Рак, Скорпион, Рыбы

Знаки воздуха - Близнецы, Водолей, Весы

Знаки земли – Телец, Козерог, Дева

Знаки огня - Овен, Лев, Стрелец.