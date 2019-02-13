2019-02-14T03:34:29+03:00
Общество

Сервис – дело тонкое

Где на Алтае обучают будущих специалистов гостиничного сервиса и туризма
Поделиться:
Фото предоставлено Алтайской академией гостеприимстваФото предоставлено Алтайской академией гостеприимства
Изменить размер текста:

Поток туристов в Алтайский край ежегодно растет. Наш регион прочно входит в десятку российских субъектов - лидеров туристической отрасли, ежегодно принимая более двух миллионов туристов. Неудивительно, что эта сфера особо нуждается в квалифицированных кадрах.

В 2014 году при поддержке правительства региона впервые свои двери открыла Алтайская академия гостеприимства, созданная на базе Барнаульского торгово-экономический колледжа была. В 2015 году к ней присоединилось еще несколько профессиональных заведений, расширив тем самым список специальностей и преподавательский состав.

Сегодня КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» представляет собой уникальное образовательное учреждение нового типа, где идет подготовка свыше 3000 специалистов и квалифицированных рабочих для туристической индустрии и сферы сервиса Алтайского края по 18-ти программам подготовки специалистов среднего звена и 5-ти программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Так, основные направления подготовки представлены обслуживающими специальностями: специалист по туризму, рекламе; бухгалтер, специалист по налогообложению; менеджер (в том числе по продажам); операционный логист; программист. Действуют направления в рамках продовольственной сферы: технолог; товаровед-эксперт; повар-кондитер; технолог-конструктор; продавец. Популярны среди абитуриентов и профили, связанные с творчеством: дизайнер; фототехник; исполнитель художественных и оформительских работ; визажист-стилист; парикмахер; швея; столяр.

Более подробную информацию об учебном процессе и перспективах для студентов академии читайте в проекте «Абитуриент-2019».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину