Сервис – дело тонкое

Поток туристов в Алтайский край ежегодно растет. Наш регион прочно входит в десятку российских субъектов - лидеров туристической отрасли, ежегодно принимая более двух миллионов туристов. Неудивительно, что эта сфера особо нуждается в квалифицированных кадрах.

В 2014 году при поддержке правительства региона впервые свои двери открыла Алтайская академия гостеприимства, созданная на базе Барнаульского торгово-экономический колледжа была. В 2015 году к ней присоединилось еще несколько профессиональных заведений, расширив тем самым список специальностей и преподавательский состав.

Сегодня КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» представляет собой уникальное образовательное учреждение нового типа, где идет подготовка свыше 3000 специалистов и квалифицированных рабочих для туристической индустрии и сферы сервиса Алтайского края по 18-ти программам подготовки специалистов среднего звена и 5-ти программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Так, основные направления подготовки представлены обслуживающими специальностями: специалист по туризму, рекламе; бухгалтер, специалист по налогообложению; менеджер (в том числе по продажам); операционный логист; программист. Действуют направления в рамках продовольственной сферы: технолог; товаровед-эксперт; повар-кондитер; технолог-конструктор; продавец. Популярны среди абитуриентов и профили, связанные с творчеством: дизайнер; фототехник; исполнитель художественных и оформительских работ; визажист-стилист; парикмахер; швея; столяр.

Более подробную информацию об учебном процессе и перспективах для студентов академии читайте в проекте «Абитуриент-2019».

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