2019-02-14T03:34:29+03:00
Общество

Споры вокруг статуса ленточных боров на Алтае продолжаются

Ученые, лесопользователи и чиновники выработали совместную резолюцию
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Ученые, лесопользователи и чиновники выработали совместную резолюцию. Фото предоставлено компанией "Алтайлес"Ученые, лесопользователи и чиновники выработали совместную резолюцию. Фото предоставлено компанией "Алтайлес"
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7-8 февраля в Новосибирске прошло рабочее совещание «Ленточные боры Алтайского края и Новосибирской области». Эксперты представляли Барнаул, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск и другие города. В фокусе внимания участников мероприятия – ситуация вокруг статуса ленточных боров.

В общей сложности за два дня на площадке были озвучены более 20 докладов. По итогам совещания была принята резолюция, призывающая власти всесторонне подойти к оценке воздействия человека на уникальные сосновые леса. Ученые высказались по возрастам рубок, сохранению биологического разнообразия, выделению особо защитных участков леса, способам лесовосстановления. В документе нашла отражение общая позиция ученых, чиновников и лесопользователей.

Восстановить бор

Ученые, принявшие участие в совещании, подчеркивали тот факт, что во второй половине 1990-х годов произошло резкое увеличение пожаров на территории ленточных боров. Это заставляет по-другому подходить к вопросам охраны и восстановления леса. К слову, не так давно стала применяться чересполосная рубка с дальнейшей посадкой лесных культур.

В Алтайском крае в составе ленточных боров находится 20 % ООПТ, остальные 80% предполагают интенсивное лесное хозяйство, что идет на пользу и природе, и экономике региона.

Ученые, лесопользователи и чиновники выработали совместную резолюцию. Фото предоставлено компанией "Алтайлес"

Ученые, лесопользователи и чиновники выработали совместную резолюцию. Фото предоставлено компанией "Алтайлес"

Итоги совещания

По итогам совещания участники выработали совместную резолюцию по вопросу ведения хозяйственной деятельности в ленточных борах Алтайского края. Документ содержит несколько принципиальных моментов.

Во-первых, нынешняя стратегия ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края в своей основе считается правильной. Однако текущее состояние лесов требует совершенствования методов ведения хозяйства.

Ученые и лесопользователи предложили создать научный стационар. На этой площадке должна появится возможность опробовать внедрение элементов интенсивной формы ведения лесного хозяйства, обеспечивающих сохранение биологического разнообразия и защитных функций лесов. Это нужно для того, чтобы избежать ошибок, возможных из-за однобокого или непрофессионального подхода к вопросам сохранения лесов.

Еще одной рекомендацией стал пересмотр существующих нормативов противопожарного обустройства лесов, с учетом региональных особенностей и их горимости. Помимо прочего, участники конференции советуют уточнить лесосеменное районирование Алтайского края и разработать региональную программу по лесному семеноводству. Наконец, предполагается разработать программу космического мониторинга за динамикой изменений ленточных боров Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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