На Алтае под строительство школы выделили землю с могилой красноармейца

Село Боровиха Алтайского края, кажется, останется без новой школы. Подрядчик нарушил все сроки и теперь администрации Первомайского района предстоит найти нового.

На сегодняшний день в селе работают две школы: одна 1935 года постройки, вторая чуть моложе – 1939-го. В общей сложности в них обучаются 670 детей. Уроки проходят в две смены и при этом места хватает не всем. Еще около 200 ребят ездят на занятия в Зудилово, Новоалтайск и Барнаул. И все это за счет родителей - не самый удобный вариант.

Решение о строительстве нового здания было принято несколько лет назад. Проект на 500 мест включили в программу 80х80. Успели даже выбрать площадку, составили техзадание. Однако, как часто бывает, что-то пошло не по плану и школу перенесли в программу 85х85. Реализация была запланирована на 2020 год.

В мае 2016 года участок на правах аренды перешел ООО «Авангард», но даже спустя два года подрядчик так и не зашел на объект. И все это время он не делал платежи по договору. В итоге образовалась задолженность почти в 9 млн рублей! Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района был вынужден обратиться в Арбитражный суд с иском о взыскании образовавшейся задолженности и с требованием расторгнуть договор аренды.

Деньги придется отдать

Заседание суда состоялось накануне, 19 февраля. Тут-то выяснилось, что оказывается, тот самый земельный участок находится в границах памятника! На том месте, где когда-то планировался котлован, стоит стела и располагается могила красноармейца Тарасова. А это значит, что строительство там не должно быть ни при каких условиях.

- Участок, который был предоставлен для размещения школы, раз он находится в защитной зоне, не мог быть использован арендатором по своему назначению для размещения объектов, то есть, объект капитального строительства не мог быть возведен, - говорит представитель «Авангарда».

Подрядчик акцентирует внимание на то, что в договоре о наличии памятника не было ни слова. О его существовании он узнал в прошлом году из госэкспертизы, а все это время занимался технической документацией и получением разрешений. Судью такие доводы не впечатлили. Он отказал в удовлетворении заявлении ООО «Авангард» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решение арбитражного суда осталось неизменным – взыскать с фирмы те самые 9 млн рублей и расторгнуть договор с муниципалитетом. Дальнейшие шаги «Авангарда» пока не известны.

Все заново

Представители администрации Первомайского района все же надеются, что рано или поздно строительство школы начнется. Теперь им предстоит перенести территорию подальше от защитных зон памятника, найти нового застройщика и провести торги.

- Администрацией Первомайского района приняты все меры для устранения, так скажем, препятствия. Мы не видим основания для того, чтобы не продолжать строительство, - резюмирует Елена Дорохова, главный специалист юридического отдела администрации района.

Таким образом, в лучшем случае строительство начнется не раньше 2020 года. В год, когда дети должны были отмечать день знаний в новой школе.