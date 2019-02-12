ЧП в аэропорту Барнаула: трап мог упасть из-за технического износа

Трап в барнаульском аэропорту мог упасть из-за технического износа деталей. Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Авиапредприятие «Алтай» Виталий Архипенко:

- Причина инцидента однозначно связана с техническими конструктивными особенностями трапа. Их озвучивать еще рано. Примерно могу сказать, что это разрушение узловых конструкций. Чем это было вызвано, будет выяснять комиссия. Сейчас приняты меры, мы отстранили от эксплуатации подобные конструкции, они проходят дополнительное обследование. Особенно тех узлов, с которыми мы предварительно связываем случившееся. К эксплуатации будут допущены только проверенные и безопасные трапы

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691284" frameborder="0"></iframe> Видео момента падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.

Напомним, ЧП произошло утром во вторник, 12 февраля. Площадка трапа перед входом в салон воздушного судна, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз. По данным СУ СК на транспорте, четверых человек госпитализировали в городскую больницу №1.

По словам Архипенко, последний раз капитальный ремонт трапа проводили летом 2012 года. Плановый технический осмотр он проходил прошлой осенью.

Руководитель предприятия пообещал пострадавшим оплатить лечение и реабилитацию, а также компенсировать издержки.

- В любом случае, кто бы не был виновен, ЧП случилось на нашей территории. Мы будем оказывать пострадавшим всяческую поддержку – они получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, мы возместим издержки, связанные с этой ситуацией. Главное, чтобы у людей все было хорошо со здоровьем, - сказал Виталий Архипенко.

Комментарий специалиста

Пассажиры имеют право требовать компенсаций

Роман Виноградов, юрист:

- Пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на компенсацию - морального вреда, утраченного заработка и расходов на лечение. Нужно смотреть на последствия. Перелом позвоночника может привести к утрате трудоспособности до 100% или невозможности работать на прежней работе и пр. Утраченный заработок считают по формулам, а вот размер компенсации морального зависит от степени вреда. Например, за закрытый перелом (не имеющий серьезных последствий, без протезирования и т.д.) суды в среднем взыскивают от 40 до 70 тысяч рублей. Сумму морального вреда оценивают субъективно. Условно, можно направить претензию в которой попросить возместить 53 тысячи утраченного заработка, 150 тысяч расходов на лечение, и миллион в качестве компенсации морального вреда. Это право потерпевшего - заявить любой размер морального вреда. Суд будет решать, насколько такой размер компенсации разумен и объективен.

При этом утраченный заработок и расходы на лечение взыскиваются, как правило, в полном объеме, потому что они подтверждаются документами.

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