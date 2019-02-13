Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по уровню доступности бензина

Алтайский край занял 77 место из 85 в рейтинге регионов России по доступности бензина. Составили его специалисты РИА Рейтинг на основании данных Росстата.

Из проведенного анализа следует, что на чистую (после вычета НДФЛ) среднемесячную зарплату житель Алтайского края может приобрести только 539 литров бензина АИ-92. Стоимость литра этой марки в середине января составила 40,81 рубль, что на 11,4% больше, чем годом ранее. При этом мы даже не дотягиваем до среднего показателя по России - 896 литров. Таким образом, Алтайский край расположился на девятом месте с конца.

На первом месте списка - Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя зарплата там позволяет залить чуть более 2 тысяч литров бензина в месяц. В пятерку также входят Москва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Закрывает рейтинг Дагестан, где залить на среднюю зарплату можно только 483 литра АИ-92. В пятерку аутсайдеров также входят Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Крым.

Республика Алтай с показателем 626 литров заняла в рейтинге 56-е место. Новосибирская область расположилась на 32-м месте. Средняя зарплата в соседнем регионе позволяет купить 749 литров бензина. Кемеровская область поднялась еще выше и заняла 27-ю строчку. Там зарплата позволяет купить 790 литров бензина.

Цифра

Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае за январь-ноябрь 2018 года составила 24 944 рубля.