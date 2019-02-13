В январе 2019 года пенсионеры получили прибавку к пенсии. Было обещано, что она составит около тысячи рублей. Однако в реальности не всем так повезло - некоторым накинули всего сотню-две, другие и вовсе ничего сверх не получили. От чего зависит размер январской прибавки к пенсии, рассказали в алтайском Отделении Пенсионного фонда.

- У каждого пенсионера прибавка пенсии индивидуальная. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, - уточняет начальник управления организации назначения и выплаты пенсий краевого Отделения ПФР Ирина Неверова.

А вот те пенсионеры, которые за всю жизнь не заработали себе на нормальную пенсию и получают минималку, размер которой ниже уровня прожиточного минимума, так и остались у разбитого корыта – прибавку они не получили.

- В таких случаях неработающие пенсионеры получают федеральную социальную доплату к пенсии, поэтому в результате январской индексации пенсионные выплаты у них увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не повысились, но это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована. Скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволила им увидеть повышение, - говорит Неверова.

То есть получается так: если ваша пенсия меньше прожиточного минимума (на Алтае эта сумма составляет 8 669 рублей), то государство выплачивает вам федеральную социальную доплату (ФСД), чтобы дотянуть сумму до минималки. И если по итогам январской индексации ваша пенсия (без учета соцвыплаты) снова не достигает уровня прожиточного минимума, то сохраняется социальная доплата, и пенсионер продолжает получать пенсию на уровне прожиточного минимума.

Пример расчета прибавки

Приведем простой пример. Если неработающий пенсионер получал в 2018 году страховую пенсию 6 500 рублей, и больше никаких выплат и льгот не получал, ему выплачивалась доплата с таким расчетом, чтобы общая сумма была 8 543 рубля – то есть не менее прожиточного минимума прошлого года в Алтайском крае. И он получал 2043 рубля федеральной социальной доплаты.

После индексации в январе номинальная пенсия выросла на 7,05% - до 6 958 рублей. Но с учетом нового прожиточного минимума на 2019 год, установленного в сумме 8 669 рублей, размер итоговой выплаты увеличился всего на 126 рублей.

Кстати

На сегодняшний день в Алтайском крае федеральную социальную доплату к пенсии получают 90 тысяч человек.