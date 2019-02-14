Куда сходить 14 февраля 2019 года в Барнауле: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха
Фильм «Семь ужинов» в Love hall (12+)
Где: кинотеатр «Пионер», Ленина, 102-В, тел. 590-412
Когда: 14 февраля в 13.50, 17.40, 21.35
Цена билета: 200-250
Комедийная мелодрама в Love hall - неплохой вариант для праздника влюбленных. Зал в кинотеатре «Пионер» с уютными диванчиками специально создан для пар. Ну а что касается фильма – то он, конечно же о любви.
- После пяти лет отношения супругов разваливаются. И когда жена просит развод, муж осознает, что не готов отпустить близкого человека. Он уговаривает жену протестировать якобы разработанную им методику восстановления отношений под названием «Семь ужинов», - говорится в анонсе к фильму.
Они должны будут поужинать семь раз и при разных условиях - без одежды, в темноте, при постороннем. Если же эксперимент не удастся и жена не изменит решение, что ж, придется дать ей развод...
Выставка «Линия любви. Эротизм» (+18)
Где: музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 636-491
Когда: 12-14 февраля с 10.00 до 18.00
Цена билета: 250 рублей, для пенсионеров и студентов - 150
Сходить 14 февраля 2019 года в Барнауле можно на эротичную выставку. Тему любви раскрывают создатели самых откровенных полотен прошлого века - Анри Матисс, Пабло Пикассо, Франсис де Лассю Сен-Жени, Корнейль, Пауль Вундерлих, Эгон Шиле, Луи Бертом Сен-Андре. На выставке представлены 64 картины в технике литография из частных коллекций Европы.
- Многоликость работ создает глубокое представление об эротике в XX веке и, возможно, о вневременном восприятии эроса, - говорят в музее. – Эти произведения редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее разносторонне исследует вечную тему.
«Звезды для влюбленных» (16+)
Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38, тел.: 61-10-65
Когда: 14 февраля в 15.00
Цена билета: бесплатно
Древние легенды о любви записаны на небе рисунками созвездий. Об этом чувстве под чарующие звуки музыки расскажут звездные дожди и метеоры, изменчивый лик Луны, мерцающие звезды, всплески Полярного сияния, парад планет и золотые стрелы Эрота.
«Романтическая Вселенная» (12+)
Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38, тел.: 61-10-65
Когда: 14 февраля в 16.00
Цена билета: взрослый – 100, детский - 80
- Вы увидите красоту Космоса на фото крупнейших телескопов мира и на картинах, - говорят в планетарии. - Станете свидетелями свиданий галактик и рождений звёзд. Узнаете о звёздных парах и созвездиях, которые запечатлели в небе романтические истории.
Ощутить себя частью Вселенной помогут музыка и поэзия.
Романтический каток
Где: парк «Солнечный ветер», пр. Ленина, 152 Д, тел. 390-310
Когда: 14 февраля с 14.00 до 21.00
Стоимость проката коньков: 120 руб. за час, со своими коньками – 70 рублей за весь день
Со своей второй половинкой сходить 14 февраля 2019 года в Барнауле можно на каток. В парке «Солнечный ветер» утверждают, что это самое идеальное место для того, чтобы отметить День влюбленных. Там пообещали, что для парочек создадут романтическое настроение с помощью приятной музыки и красивой иллюминации.
- Такую атмосферу вы запомните надолго! – уверены сотрудники парки.
Вечеринка «Ночь святого Валентина» (18+)
Где: караоке-бар "BroadWay", ул. Солнечная поляна, 15, тел. 43-70-09
Когда: 14 февраля в 21:00
Цена билета: 200 рублей
- В этот волшебный вечер ваши романтические порывы будут вознаграждены нашими подарками. Вас ждет море сюрпризов, лучшие песни о любви, прекрасные дуэты и яркие ведущие. Вспомните самые чудесные мгновения вашей истории любви и расскажите об этом, а лучше - спойте! Пусть ваша Love Story будет бесконечной! – пишут организаторы.
Клубная вечеринка «День святого Валентина» (18+)
Где: бар-ресторан «Опера», пр. Красноармейский, 36, тел. 591-592
Когда: 14 февраля с 21.00 до 4.00
Вход: свободный
«Опера» в этот день будет работать с 12 часов дня до 4 часов утра, но тематическая праздничная программа начнется с 21 часа. Посетителей ждут живой вокал, танцы go-go, зажигательные ведущие.
Спектакль «Валентин и Валентина» (16+)
Где: Молодежный театр Алтая им. Золотухина, пр. Калинина, 2, тел. 503-504
Когда: 15 февраля в 18.30
Цена билета: 200 рублей
Продолжить праздник можно и 15 февраля походом в театр на лирическую драму о первой любви. Зритель познакомится с героями спектакля «Валентин и Валентина» в замечательный момент их жизни – они встретили друг друга! Но отношениям молодых людей придётся выдержать серьёзную проверку заботой родных и близких, говорят в театре. Что же это такое – любовь? Счастье или испытание на прочность?
ИСТОЧНИК KP.RU