Куда сходить 14 февраля 2019 года в Барнауле: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Фильм «Семь ужинов» в Love hall (12+)

Где: кинотеатр «Пионер», Ленина, 102-В, тел. 590-412

Когда: 14 февраля в 13.50, 17.40, 21.35

Цена билета: 200-250

Комедийная мелодрама в Love hall - неплохой вариант для праздника влюбленных. Зал в кинотеатре «Пионер» с уютными диванчиками специально создан для пар. Ну а что касается фильма – то он, конечно же о любви.

- После пяти лет отношения супругов разваливаются. И когда жена просит развод, муж осознает, что не готов отпустить близкого человека. Он уговаривает жену протестировать якобы разработанную им методику восстановления отношений под названием «Семь ужинов», - говорится в анонсе к фильму.

Они должны будут поужинать семь раз и при разных условиях - без одежды, в темноте, при постороннем. Если же эксперимент не удастся и жена не изменит решение, что ж, придется дать ей развод...

Выставка «Линия любви. Эротизм» (+18)

Где: музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 636-491

Когда: 12-14 февраля с 10.00 до 18.00

Цена билета: 250 рублей, для пенсионеров и студентов - 150

Сходить 14 февраля 2019 года в Барнауле можно на эротичную выставку. Тему любви раскрывают создатели самых откровенных полотен прошлого века - Анри Матисс, Пабло Пикассо, Франсис де Лассю Сен-Жени, Корнейль, Пауль Вундерлих, Эгон Шиле, Луи Бертом Сен-Андре. На выставке представлены 64 картины в технике литография из частных коллекций Европы.

- Многоликость работ создает глубокое представление об эротике в XX веке и, возможно, о вневременном восприятии эроса, - говорят в музее. – Эти произведения редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее разносторонне исследует вечную тему.

«Звезды для влюбленных» (16+)

Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38, тел.: 61-10-65

Когда: 14 февраля в 15.00

Цена билета: бесплатно

Древние легенды о любви записаны на небе рисунками созвездий. Об этом чувстве под чарующие звуки музыки расскажут звездные дожди и метеоры, изменчивый лик Луны, мерцающие звезды, всплески Полярного сияния, парад планет и золотые стрелы Эрота.

«Романтическая Вселенная» (12+)

Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38, тел.: 61-10-65

Когда: 14 февраля в 16.00

Цена билета: взрослый – 100, детский - 80

- Вы увидите красоту Космоса на фото крупнейших телескопов мира и на картинах, - говорят в планетарии. - Станете свидетелями свиданий галактик и рождений звёзд. Узнаете о звёздных парах и созвездиях, которые запечатлели в небе романтические истории.

Ощутить себя частью Вселенной помогут музыка и поэзия.

Романтический каток

Где: парк «Солнечный ветер», пр. Ленина, 152 Д, тел. 390-310

Когда: 14 февраля с 14.00 до 21.00

Стоимость проката коньков: 120 руб. за час, со своими коньками – 70 рублей за весь день

Со своей второй половинкой сходить 14 февраля 2019 года в Барнауле можно на каток. В парке «Солнечный ветер» утверждают, что это самое идеальное место для того, чтобы отметить День влюбленных. Там пообещали, что для парочек создадут романтическое настроение с помощью приятной музыки и красивой иллюминации.

- Такую атмосферу вы запомните надолго! – уверены сотрудники парки.

Вечеринка «Ночь святого Валентина» (18+)

Где: караоке-бар "BroadWay", ул. Солнечная поляна, 15, тел. 43-70-09

Когда: 14 февраля в 21:00

Цена билета: 200 рублей

- В этот волшебный вечер ваши романтические порывы будут вознаграждены нашими подарками. Вас ждет море сюрпризов, лучшие песни о любви, прекрасные дуэты и яркие ведущие. Вспомните самые чудесные мгновения вашей истории любви и расскажите об этом, а лучше - спойте! Пусть ваша Love Story будет бесконечной! – пишут организаторы.

Клубная вечеринка «День святого Валентина» (18+)

Где: бар-ресторан «Опера», пр. Красноармейский, 36, тел. 591-592

Когда: 14 февраля с 21.00 до 4.00

Вход: свободный

«Опера» в этот день будет работать с 12 часов дня до 4 часов утра, но тематическая праздничная программа начнется с 21 часа. Посетителей ждут живой вокал, танцы go-go, зажигательные ведущие.

Спектакль «Валентин и Валентина» (16+)

Где: Молодежный театр Алтая им. Золотухина, пр. Калинина, 2, тел. 503-504

Когда: 15 февраля в 18.30

Цена билета: 200 рублей

Продолжить праздник можно и 15 февраля походом в театр на лирическую драму о первой любви. Зритель познакомится с героями спектакля «Валентин и Валентина» в замечательный момент их жизни – они встретили друг друга! Но отношениям молодых людей придётся выдержать серьёзную проверку заботой родных и близких, говорят в театре. Что же это такое – любовь? Счастье или испытание на прочность?