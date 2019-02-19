На Алтае собственники не хотят отвечать за сохранность памятников архитектуры

Алтайский край не часто лидирует в различных рейтингах, тем более с положительной окраской. У нас много памятников истории, однако, увы, не все собственники содержат их в достойном состоянии.

По количеству объектов культурного наследия равных Алтайскому краю практически нет. По стране наш регион занимает почетное третье место. Среди лидеров также Москва и Псковская область. На сегодняшний день в крае в целом насчитывается 4469 объектов культурного наследия. При этом примерно 70% памятников истории и архитектуры находится в частных руках. Это около полутора тысяч зданий и сооружений. К сожалению, не все хотят или даже не все могут содержать их в достойном состоянии. А вот объекты археологии находятся исключительно в государственной собственности (более 2300). И отчасти это их спасает.

Стройки не будет

Если с горемычным стадионом «Локомотив» в Барнауле более или менее понятно – под снос его уже точно не пустят и даже более того – отреставрируют, то с Домом купца Морозова все очень сложно. Напомним, историческое здание на площади Свободы сгорело дотла год назад – 21 января. С тех пор собственник так и не предпринял никакие шаги к восстановлению памятника.

- Мы работаем с ними больше года. Наступил момент, когда все документы мы им выдали и должны были получить в ответ какие-то действия собственника. Они должны были начать работы либо по проектированию, либо начать реставрацию, но на сегодня никаких действий нет. Поэтому две недели назад мы собрали пакет документов и направили его в суд. Параллельно мы работали с теми, кто мог бы приобрести это здание. Но пока собственник не может определиться, что дальше делать с объектом, - говорит начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах.

Не возникает споров и с барнаульской «спичкой» - бывшего сереброплавильного завода. По словам Урбаха, новый собственник не имеет права что-либо изменять во внешнем виде памятника, либо возводить что-то на его территории. Спор идет за прилегающую территорию. Вот там-то могут появиться какие-то сооружения, но при этом они должны сочетаться с общим историческим ансамблем.

От суда не уйдешь

Полюбовно договориться получается не всегда. В итоге только за прошлый год было возбуждено четыре уголовных дела. Правда, по одному пришел отказ. Речь идет о пожаре на Змеиногорском ликероводочном заводе. Напомним, ЧП произошло в августе 2018-го, и тогда было доказано, что возгорание возникло в результате поджога. Однако продолжения дела не состоялось – пришел отказ в возбуждении дела.

Еще один спорный объект находится на улице Интернациональной, 150 в Барнауле. Это жилой двухэтажный дом.

- Здание имело определенный вид, и после проведения ремонтных работ внешний вид измениться не должен был, - говорит Урбах.

Специалисты ведомства обнаружили здесь нарушения с формулировкой: «Производство работ, которые не соответствуют выданному заданию». То есть внешний вид дома был изменен. Собственнику придется через суд доказывать свою правоту.

Помимо этого были и серьезные административные дела. Так владельцу бывшей Богадельни купца Пуртова на проспекте Социалистическом в Барнауле, выписали штраф 50 тысяч рублей.

А бывают и такие случаи, когда собственники пытаются как можно быстрее «слить» старое здание, которое проще снести, чем отремонтировать, а ведь намеренную порчу легко доказать в суде и тогда не отвертишься.

- В Бийске был случай, когда собственник обратился в администрацию города с просьбой принять объект культурного наследия безвозмездно. Сейчас администрация думает, что можно там расположить и, собственно, смотрит в каком состоянии это помещение. А оно, увы, удручающее, - признается Александр Урбах. – Наступает момент, когда собственникам выгодно освободиться от этого бремени, чем нести ответственность за него. Ведь может дойти до полного уничтожения, а за это возникает уголовная ответственность.