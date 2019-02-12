2019-02-12T06:30:25+03:00
Общество

В Барнауле после аномальных морозов «просыпаются» вирусы

Связано это с долгожданным потеплением
Дарья САВЕНКО
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После месяца «морозного заточения» многие рискуют подхватить простуду.После месяца «морозного заточения» многие рискуют подхватить простуду.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На смену аномальным морозам в Барнаул пришло долгожданное потепление. Специалисты не исключают, что это может стать причиной увеличения заболеваний ОРВИ и гриппом.

Вирусы просыпаются

Заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии Ирина Переладова в разговоре с корреспондентом «КП», рассказала, что живучесть вирусов напрямую зависит от температуры за окном.

– Когда теплеет до -20...-22 градусов, заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличивается, потому что такая погода создает благоприятные условия для распространения и передачи вирусов, - рассказывает Ирина Владимировна. – При температуре ниже -25…-30 градусов, которая стояла в Барнауле прошлую неделю, вирусы погибают и не могут передаваться. В такие периоды количество заболевших сокращается.

По словам врача, связано это, в том числе, и с ограничительными мерами, которые ввели в Алтайском крае с 28 января. Масочный режим, отмена спортивных и развлекательных мероприятий, а также закрытие десятков школ и детсадов сделали свое дело – число заболевших пошло на спад.

С маской лучше подружиться

Так как на улице тепло, в душе – весна, а на горизонте – День всех влюбленных, многие горожане после недели морозного заточения отправятся в кафе и кино, а именно там высока вероятность подцепить простуду. Такие места желательно посещать с медицинской маской на лице.

– Покупать одну и пользоваться ей неделю – опасно, ведь уже после двух часов она превращается в рассадник инфекции и не несет никакой защиты. Отправляясь на прогулку, важно одеваться по погоде и не переохлаждаться. Дома важно максимально умыть лицо, руки, носовые пазухи. В период простуд, важно включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С. Неплохо будет принимать витаминно-минеральные препараты, средства, стимулирующие иммунитет, – рекомендует главный специалист по инфекционным болезням Алтайского края Валерий Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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