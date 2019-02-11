«Сибирская низкопопая» - туристы описали «породу» жительниц Барнаула

Возмутительная публикация появилась в сообществе «Подслушано Барнаул». Один из подписчиков поделился своим наблюдением, назвав жительниц типичными «девулями» ростом ниже 170 см с непропорционально огромной попой и короткими ногами!

- В Барнауле многие девушки обладают особенностями фигуры - где-то читал, это называется «сибирская низкопопая», - пишет аноним. – Только вот термин «сибирская низкопопая», мне кажется, заменить надо на «барнаульская низкопопая». Нет, есть и в Барнауле исключения - стройные, высокие, аристократичные, но это обычно коренные «барнаулки». А приезжие из всяких Рубцовсков, Камней-на-Оби и деревень, все как одна – низенькие, коротконожки, злобные.

У женской половины редакции барнаульской «Комсомолки» от возмущения перехватило дыхание, а переехавшим в краевую столицы с периферии вообще стало дурно. Мужская часть коллектива, осмотрев тыл коллег, пришла к выводу – приезжий бессовестно врет. Но мнением экспертов мы, все же, решили заручиться, вдруг глаза подводят.

- Люди, не верьте! У нас 88% девушек длинноногие, с андроморфным телосложением – это когда таз узкий, а плечи широкие, - рассказала профессор кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета Ольга Филатова, которая в свое время занималась исследованием особенностей физического развития жительниц Алтайского края.

Известный ценитель женской красоты, депутат АКЗС Сергей Писарев, прямо на вопрос политкорректно отвечать не стал, заметив, что главное в женщине – это душа.

- Сразу вспоминаются слова Шукшина, нам бы о душе подумать! У меня в жизни было огромное количество женщин, которые были для меня близки, все они имели разные формы. Для меня всегда главным было сердце в человеке, та внутренняя суть, что заставляет трепетать и думать. Когда от одного сказанного слова становится все пронзительно ясно... Я знаю таких классных теток с такими огромными… телесами, они настолько духовно богаты и нравственно воспитаны! Так что, Ваня, думай о душе, - ответил на вопрос корреспондента Сергей Викторович.

Вот что думает известный барнаульский скульптор Сергей Мозговой.

- Я работаю в образовательном учреждении, поэтому каждый день вижу много молодых девчонок. Представлены разные типажи, но глаз выхватывает высоких и стройных, их, мне кажется, большинство. К сожалению, наблюдается тенденция, что в городе действительно становится меньше женщин с интересной внешностью. У меня все модели, с которых я делал портреты, разъехались - в Москву, Питер, за границу. Чем хуже жизнь, тем меньше красивых женщин вокруг. Да и после 30 лет у нас женщины как-то разом меняются, будто уделяют себе меньше внимания, словно жизнь закончилась, с этим нужно бороться, ведь они еще молоды и прекрасны, - считает Сергей Мозговой.

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Каких девушек чаще всего выбирают в жены на Алтае

- Длинные ноги и узкий таз - признак слабой половой конституции, - говорит Ольга Филатова, профессор кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, доктор биологических наук.

Если в свое время мужчины подсознательно выбирали в жены девушек среднего роста с узкой талией, широкими бедрами (с сильной половой конституцией, подготовленной природой к рождению ребенка), то теперь на выбор мужчин влияет мода (подробнее)