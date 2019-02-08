2019-02-08T06:52:53+03:00
Общество

Какая погода ждет барнаульцев на выходных

Наконец-то можно будет выйти на улицу, не боясь отморозить нос и руки
Дарья САВЕНКО
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Погода в БарнаулеПогода в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Холодный фронт захватил Барнаул почти на две недели – люди перебежками добираются до работы, ездят на такси и стараются не выходить из дома без особой надобности. Но наконец-то аномальные морозы подходят к концу – в воскресенье уже будет можно выбраться из дома, не опасаясь обморозить нос или руки.

Ночью в субботу, 9 февраля, холода еще не уйдут – в краевой столице ожидается -33…-35 градусов. Можно сказать, что это последняя ночь, когда Барнаул будет находиться во власти морозов. А днем синоптики прогнозируют уже -20…-22.

В ночь на воскресенье, 10 февраля, температура опустится до -23…-25 градусов. Это почти на 10 градусов выше предыдущей ночи. Днем будет хорошая погода, пригодная для прогулок – столбик термометра покажет всего -12…-14 градусов.

Новая рабочая неделя также начнется с комфортной погоды – всего -14 градусов днем в понедельник, 11 февраля. В последующие два дня - 12 февраля и 13 февраля - температура составит -12…-13 градусов.

А вот в четверг, 14 февраля, может показаться, что весна уже близко – воздух прогреется до -7 градусов! Ночные температуры в течение всей недели пойдут на повышение, и колебаться будут от -23 до -20 градусов.

Наконец-то, аномальные морозы уходят из Барнаула и Алтайского края. Впереди нас ждет весна – время любви, обновления и новых счастливых эмоций!

ИСТОЧНИК KP.RU

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