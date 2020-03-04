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Новости 24
Россия
Барнаул:
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16:25
В алтайском городе продают трехэтажный замок
15:13
В Алтайском крае и Барнауле в три раза выросло число разводов
14:18
Этап Кубка ветеранов биатлона прошел в Барнауле
14:11
Муж повара «заминировал» кафе в Рубцовске
13:15
Водитель легковушки, въехавший в остановку с людьми, пойдет под суд
12:46
В Барнауле откроются выставки-продажи цветов к 8 марта
12:23
Ремонт дорог начался в Барнауле
10:48
Февраль побил температурные и снежные рекорды в Алтайском крае
09:47
Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле
09:30
Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с транспортом в Алтайском крае
08:58
«Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
08:26
В Алтайском крае мужчина убил женщину и сам пришел с повинной
08:22
Какие команды прошли в новый сезон КВН-Алтай
06:28
Алтайские строители продают жилье ниже себестоимости
05:48
ОНФ обратил внимание на расточительную закупку машины для алтайских врачей
04:41
В Барнауле нашли нового подрядчика для завершения долгостроя на Павловском тракте
15:00
Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»
13:58
В Алтайском крае 29 человек наблюдаются из-за коронавируса
13:51
Трехлетний мальчик погиб от удара током
12:57
Выставка мужских секретов проходит в Барнауле
16:40
Стало известно, какой из смартфоном больше всего теряет в цене
16:32
Адвокат российских биатлонисток настаивает на том, что подписи Родченкова поддельны, хотя это не признаёт МОК
16:10
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и астанинский процесс
15:47
Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России
15:46
ЦБ РФ оценил влияние коронавируса на экономику России
15:36
СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе
15:13
Ученые рассказали, какие продукты нужно есть от стресса
15:04
Герман Греф рассказал о самых востребованных профессиях будущего
14:55
Минфин собирается закупить минимум валюты за два года
14:33
Минфин будет выделять 50 миллиардов рублей успешным регионам России
14:22
Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб
14:13
В Госдуму внесены предложения о 90-дневном ограничении цен на лекарства
14:12
Эксперт прокомментировал ситуацию с беженцами в Турции
14:02
Путин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России распространяются из-за границы
13:56
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии
13:29
Кремль проанализирует решение суда по делу МН17
13:18
Умер Алексей Сорокин - адмирал флота
13:15
Эрдоган попросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в Идлибе
13:12
В курс ОБЖ хотят добавить уроки цифровой грамотности
12:48
Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов
12:47
Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек
12:47
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
12:36
Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
12:32
Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
12:18
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
12:13
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
12:03
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
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