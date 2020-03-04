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Новости 24
В алтайском городе продают трехэтажный замок
В Алтайском крае и Барнауле в три раза выросло число разводов
Этап Кубка ветеранов биатлона прошел в Барнауле
Муж повара «заминировал» кафе в Рубцовске
Водитель легковушки, въехавший в остановку с людьми, пойдет под суд
В Барнауле откроются выставки-продажи цветов к 8 марта
Ремонт дорог начался в Барнауле
Февраль побил температурные и снежные рекорды в Алтайском крае
Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле
Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с транспортом в Алтайском крае
«Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
В Алтайском крае мужчина убил женщину и сам пришел с повинной
Какие команды прошли в новый сезон КВН-Алтай
Алтайские строители продают жилье ниже себестоимости
ОНФ обратил внимание на расточительную закупку машины для алтайских врачей
В Барнауле нашли нового подрядчика для завершения долгостроя на Павловском тракте
Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»
В Алтайском крае 29 человек наблюдаются из-за коронавируса
Трехлетний мальчик погиб от удара током
Выставка мужских секретов проходит в Барнауле