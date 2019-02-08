На Алтае начали отмечать 90-летие Шукшина: кто из звезд приедет на фестиваль

Алтайский край в 2019 году отметит 90-летний юбилей со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, писателя, режиссера, актера Василия Шукшина. Подготовка к празднованию уже началась.

Безопасность и бытовые условия

Оргкомитет лично возглавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Расчет на то, что он как человек новый сможет посмотреть на подготовку с другой стороны. И, к слову, идеи у него уже появились. К примеру, прошлым летом он уже побывал на празднике в Сростках. На тот момент еще в роли врио главы региона. Гости Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и местные жители подходили к нему и высказывали свои пожелания. Многие из них касались довольно приземленных моментов: организация питания, проживания и элементарные бытовые условия.

- В прошлом году Сростки в последний день фестиваля приняли около 20 тысяч человек. В связи с этим надо прорабатывать вопросы безопасности и навигации, организацию пунктов питания. Уже несколько лет сохраняется проблема нехватки санитарных зон, в том числе на горе Пикет, и этот вопрос требует доработки и решения, - подтверждает Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

- Согласен. Надо проработать вопросы безопасности – это самое главное, это основа, но помимо этого у людей не должно остаться после посещения праздника ощущения неприятности. Это очень важно, - добавил Виктор Томенко. – Надо рассмотреть все варианты: если поток людей будет неуправляем, то надо понимать, в какой момент мы включаемся, что делаем: ставим шлагбаум, делаем коридоры, выставляем оцепление, разводим потоки.

Почетные гости

Список почетных гостей – вот что интересует многих поклонников Шукшинского фестиваля. Однако организаторы пока не спешат озвучивать имена, ведь впереди еще полгода, а контракты не подписаны, так что все может измениться.

- Мы пригласим, и если позволит ее состояние здоровья, то будем очень рады увидеть на фестивале Лидию Федосееву-Шукшину. 90-летие Василия Макаровича - это важная дата не только для всего Алтайского края, но и лично для нее. Мария Васильевна Шукшина уже точно примет участие в фестивале. Вместе с Андреем Мерзликиным она представит спектакль «Калина красная», - говорит Елена Безрукова.

Также в спектакле сыграют Сергей Никоненко, Елена Сафонова и другие звезды. Некоторые знаменитости по старой доброй традиции проведут творческие встречи. Полный список кинодеятелей будет известен после того, как сформируют участников кинофестиваля.

Обменные гастроли

Театр драмы имени Василия Шукшина посвятит ему весь сентябрь. Новый сезон начнется с очередной премьеры. В этом году это будет постановка по рассказам «Разыгрались в поле кони». Помимо этого состоится театральный фестиваль «Здравствуйте, люди», в рамках которого зрителей познакомят с лучшими спектаклями по произведениям Шукшина. Ожидаются и обменные гастроли.

В Барнаул приедет труппа Тверского областного академического театра драмы. Она привезет спектакль «Энергичные люди». Ожидается визит московского театра «У Никитинских ворот» с постановкой «… И цирк!» Помимо этого в афишу может попасть Омский театр драмы «Галерка» (спектакль «Василий Шукшин»), московский театр «Сфера» (спектакль «Раскас»), Театр Наций (спектакль «Рассказы Шукшина») и другие.

Шукшин в онлайне

Огромное количество мероприятий в этом году пройдет и в учебных заведениях. Так 1 сентября по всему краю состоятся единые уроки знаний. Посвящены они будут, конечно же, Василию Шукшину. А еще в планах краевые фестивали, выставки, библиотечные уроки, детские шукшинские чтения, конкурсы эссе, научно-практические конференции, конкурсы ученических проектов, конференции для одаренных школьников и молодежи по научно исследовательской деятельности и так далее. Все они будут посвящены 90-летию нашего земляка.

- Основной акцент будет сделан на самостоятельное исследование творческого наследия, - говорит Марина Дюбенкова, врио заместителя министра образования и науки Алтайского края.

По ее словам, даже летняя оздоровительная программа в регионе пройдет под эгидой 90-летия Шукшина. В целом охват будет огромный – от детских садов до вузов. И практически каждый сможет найти для себя что-то по-настоящему интересное. Так, для увлеченных компьютерами проведут открытые онлайн конкурсы.

- В рамках одного из них состоится марафон «Алтай читает Шукшина». Жители края смогут прочитать произведения Василия Макаровича в онлайн режиме. Прямая трансляция будет идти на сайт. Помимо этого создается серия онлайн-тестов о биографии и творчестве Шукшина. Они будут размещены в социальных сетях, - добавляет Дюбенкова.

Тем временем, в Бийске пройдет квест по достопримечательностям, связанным с именем Шукшина. И это далеко не полный список всех мероприятий. Всего же в рамках празднования 90-летия их в Алтайском крае состоится около 50 по разным направлениям.