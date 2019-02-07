2019-02-07T12:42:01+03:00
Происшествия

Он тушил об меня окурки и обещал отрезать пальцы: В Барнауле арестовали 21-летнего садиста

Студент аграрного вуза вымогал у сироты 350 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: опубликовано в телеграм-канале Unusual Crimes BarnaulФото: опубликовано в телеграм-канале Unusual Crimes BarnaulФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В Барнауле арестовали 21-летнего студента аграрного университета. Его подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у своей девушки. Сейчас парень находится в СИЗО.

Марина и Алишер (имена изменены – прим.авт.) познакомились в вузе. Отношения быстро завязались – у 19-летней Марины не было родителей, его семья в далеком Таджикистане, наверное, на этом и сошлись, начали жить вместе. Причем квартиру оплачивала девушка – у Алишера были вечные проблемы с деньгами, да и за что-то платить он не спешил.

На странице студента в «ВК» статусы сплошь про «братство», мужскую взаимовыручку и любовь.

- Истинная любовь не для меня, но найти такого как я не судьба, - писал парень.

Фото: опубликовано в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul

Фото: опубликовано в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul

Когда парень узнал, что Марина сирота и ей положены определенные государственные выплаты, он начал «доить» девушку. Об этом пишет телеграмм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Алишер заставлял занимать деньги у других сирот, забирал почти всю пенсию "по сиротству". Когда подружка не слушалась, он жестоко ее наказывал. Конечно, потом Алишер просил прощения, объясняя свои поступки горячей кровью.

- Он тушил об меня окурки, унижал, - рассказывала пострадавшая девушка.

После очередных разборок Алишер, потушив пару окурков о руку бедняжки и крепко её поколотив, стал требовать у Марины 350 тыс. рублей (ей должны были выплатить около 700 тыс. рублей ). Объяснял он это желанием начать собственное дело. Девушка, которая планировала потратить эти деньги на покупку квартиры, конечно, отказала. Сказала, что это непростой процесс, который требует длительного оформления документов.

- За каждый месяц "забивания" на его просьбу он угрожал отрезать ей по пальцу, - сообщает Unusual Crimes Barnaul.

За два месяца такой совместной жизни девушка стала замкнутой. Это заметил вузовский психолог, который и сообщил о происходящем в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по городу Барнаулу, в январе оперативники задержали садиста.

- Подозреваемый дал признательные показания и сказал, что денежные средства он хотел потратить на открытие бизнеса и оплаты учебы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», - сообщили полицейские.

Кстати, это не первый студент агарного университета, который коротает время в следственном изоляторе. В октябре прошлого года был задержан 21-летний парень, который оказался замешан в похищении и убийстве Михаила Седова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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