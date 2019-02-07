Куда обращаться барнаульцам, если нет воды и тепла
Барнаул захватила череда коммунальных аварий – утром 7 февраля прорвало трубу неподалеку от сквера Химиков, 6 февраля – на 1-й Речной, а недавно тысячи горожан остались без воды и тепла после аварий на Малахова и в поселке Южный. Куда обращаться при авариях выяснила «Комсомолка».
Единая дежурная диспетчерская служба города в случае коммунальных аварий – 8 (3852) 29-91-88.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
Железнодорожный район – 8 (3852) 62-56-95;
Индустриальный район – 8 (3852) 47-51-83;
Ленинский район – 8 (3852) 54-44-49;
Октябрьский район – 8 (3852) 24-74-98;
Центральный район – 8 (3852) 63-08-25.
Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 8 (3852) 28-22-00.
Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 8 (3852) 29-91-88, 38-06-16.
Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 8 (3852) 59-97-10.
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19
Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).
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ИСТОЧНИК KP.RU