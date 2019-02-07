Куда обращаться барнаульцам, если нет воды и тепла

Барнаул захватила череда коммунальных аварий – утром 7 февраля прорвало трубу неподалеку от сквера Химиков, 6 февраля – на 1-й Речной, а недавно тысячи горожан остались без воды и тепла после аварий на Малахова и в поселке Южный. Куда обращаться при авариях выяснила «Комсомолка».

Единая дежурная диспетчерская служба города в случае коммунальных аварий – 8 (3852) 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район – 8 (3852) 62-56-95;

Индустриальный район – 8 (3852) 47-51-83;

Ленинский район – 8 (3852) 54-44-49;

Октябрьский район – 8 (3852) 24-74-98;

Центральный район – 8 (3852) 63-08-25.

Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 8 (3852) 28-22-00.

Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 8 (3852) 29-91-88, 38-06-16.

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 8 (3852) 59-97-10.

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19

Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

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