2019-02-07T08:46:35+03:00
Общество

Куда обращаться барнаульцам, если нет воды и тепла

Столицу Алтайского края захлестнула череда коммунальных аварий
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Столицу Алтайского края захлестнула череда коммунальных аварийСтолицу Алтайского края захлестнула череда коммунальных аварийФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Барнаул захватила череда коммунальных аварий – утром 7 февраля прорвало трубу неподалеку от сквера Химиков, 6 февраля – на 1-й Речной, а недавно тысячи горожан остались без воды и тепла после аварий на Малахова и в поселке Южный. Куда обращаться при авариях выяснила «Комсомолка».

Единая дежурная диспетчерская служба города в случае коммунальных аварий – 8 (3852) 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район – 8 (3852) 62-56-95;

Индустриальный район – 8 (3852) 47-51-83;

Ленинский район – 8 (3852) 54-44-49;

Октябрьский район – 8 (3852) 24-74-98;

Центральный район – 8 (3852) 63-08-25.

Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 8 (3852) 28-22-00.

Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 8 (3852) 29-91-88, 38-06-16.

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 8 (3852) 59-97-10.

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19

Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

Читайте также

Коммунальный потоп в Барнауле: воду пытаются сдержать тракторами

Коммунальный "океан" разверзся в Барнауле. Из-за порыва водопровода водой затопило улицу Малахова в районе Павловского тракта. Сейчас последствия аварии устраняют тракторами (подробнее)

Крепитесь, люди: скоро придет ледяная февральская оттепель

На Алтае пару дней назад ртутный столбик не выдержал и рухнул до -50. Когда он теперь оправится и наберется сил вновь подняться? Синоптики и спасатели МЧС обещают, что морозы в Сибири продлятся до середины месяца (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С лауреатами премия «Немалый бизнес» встретится Владимир Путин
Также предприниматели получат «золотой год», в течение которого имеют возможность воспользоваться поддержкой для развития своего бизнеса, помощь при выходе на рынок Китая, премиальные билеты на экономические формы и другие привилегии
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операций [видео, эксклюзив kp.ru]
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
Новости 24
Дорогу «ЗАТО Сибирский – Полковниково» перекроют на три часа
В Бийске в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались 19 домов, школа, детсад
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Волейболистки «Алтай-АГАУ» потерпели второе поражение в домашнем туре
Досрочная пенсия в Алтайском крае: с заявлениями обратились уже 44 человека
Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле
Барнаульский автовокзал отменил более 10 рейсов на 8 февраля
Зимние мотогонки пройдут в Бийске
Сельчанка хотела купить телят, но потеряла 40 тысяч
В Барнауле готовятся к весеннему паводку
Женщина прошла тест и лишилась 6,5 тыс. рублей
Гендиректора осудили за гибель рабочего, который ремонтировал крышу
«Леруа Мерлен» станет якорным арендатором барнаульской «Республики»
Аварию на теплосети устранили в Барнауле
Патриарх Кирилл может провести богослужение в честь 100-летия Михаила Калашникова
Барнаульский автовокзал отменил десятки рейсов на 7 февраля