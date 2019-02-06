2019-02-06T15:00:26+03:00
Общество

Розы, раки, рога марала: что не пропустили через российскую границу

Подборка самых интересных задержаний в Алтайском крае
Дарья САВЕНКО
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В партии роз было 16 тысяч штукВ партии роз было 16 тысяч штукФото: Лиана ЯНКИНА
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Через границу Казахстана с Алтайским краем нередко пытаются тоннами провезти так называемые опасные грузы. А все потому, что на них нет необходимых документов. «Комсомолка» подготовила подборку самых интересных задержаний.

Финики и изюм

Откуда привезли: Иран, Афганистан.

Вес: финики -72 тонны, изюм – 35 тонн.

Причина: собственники не уведомили о прибытии такого груза.

Сухофрукты и арахис

Откуда привезли: Кыргызстан, Китай.

Вес: сухофрукты - 21,3 тонны, арахис - 18 тонн.

Причина: отсутствие маркировки на упаковке.

Сало курдючное

Откуда привезли: Киргизия.

Вес: 1800 кг.

Причина: отсутствие маркировки на упаковке.

Партия роз

Объем: 16 тысяч штук

Откуда привезли: из Казахстана.

Причина: данные в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах.

Белорусская сгущенка

Вес: 1190 кг.

Откуда привезли: Казахстан.

Причина: отсутствие документов.

Живые раки

Вес: 2 тонны.

Откуда привезли: Казахстан.

Причина: отсутствие документов.

Мед

Вес: 400 кг

Откуда привезли: Казахстан

Причина: отсутствовал ветеринарный сертификат.

Мандарины

Вес: 17 тонн.

Откуда привезли: Казахстан.

Причина: отсутствие сопроводительных документов, указывающих отсутствие карантинных объектов.

Окорочка

Вес: 225 кг.

Откуда привезли: Америка.

Причина: ввоз всей мясной продукции из США был полностью запрещен.

Рога марала

Вес: 500 кг

Откуда привезли: Казахстан

Причина: в сопроводительных документах была указана другая машина для перевозки рогов.

Голландский сыр

Вес: 20 тонн.

Откуда привезли: Киргизия.

Причина: на товаре и упаковке отсутствовала дата изготовления.

Собачий корм и кумыс

Вес: 1,5 тонны - собачий корм, 350 кг - кумыс.

Откуда привезли: Казахстан.

Причина: отсутствие сопроводительных документов.

Елки, пихты и сосны

Количество: 1260 штук.

Откуда привезли: Казахстан.

Причина: отсутствие сопроводительных документов.

Голуби

Количество: 16 штук.

Откуда привезли: Казахстан.

Причина: отсутствие сведений о поставщике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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