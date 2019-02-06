Розы, раки, рога марала: что не пропустили через российскую границу
Через границу Казахстана с Алтайским краем нередко пытаются тоннами провезти так называемые опасные грузы. А все потому, что на них нет необходимых документов. «Комсомолка» подготовила подборку самых интересных задержаний.
Финики и изюм
Откуда привезли: Иран, Афганистан.
Вес: финики -72 тонны, изюм – 35 тонн.
Причина: собственники не уведомили о прибытии такого груза.
Сухофрукты и арахис
Откуда привезли: Кыргызстан, Китай.
Вес: сухофрукты - 21,3 тонны, арахис - 18 тонн.
Причина: отсутствие маркировки на упаковке.
Сало курдючное
Откуда привезли: Киргизия.
Вес: 1800 кг.
Причина: отсутствие маркировки на упаковке.
Партия роз
Объем: 16 тысяч штук
Откуда привезли: из Казахстана.
Причина: данные в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах.
Белорусская сгущенка
Вес: 1190 кг.
Откуда привезли: Казахстан.
Причина: отсутствие документов.
Живые раки
Вес: 2 тонны.
Откуда привезли: Казахстан.
Причина: отсутствие документов.
Мед
Вес: 400 кг
Откуда привезли: Казахстан
Причина: отсутствовал ветеринарный сертификат.
Мандарины
Вес: 17 тонн.
Откуда привезли: Казахстан.
Причина: отсутствие сопроводительных документов, указывающих отсутствие карантинных объектов.
Окорочка
Вес: 225 кг.
Откуда привезли: Америка.
Причина: ввоз всей мясной продукции из США был полностью запрещен.
Рога марала
Вес: 500 кг
Откуда привезли: Казахстан
Причина: в сопроводительных документах была указана другая машина для перевозки рогов.
Голландский сыр
Вес: 20 тонн.
Откуда привезли: Киргизия.
Причина: на товаре и упаковке отсутствовала дата изготовления.
Собачий корм и кумыс
Вес: 1,5 тонны - собачий корм, 350 кг - кумыс.
Откуда привезли: Казахстан.
Причина: отсутствие сопроводительных документов.
Елки, пихты и сосны
Количество: 1260 штук.
Откуда привезли: Казахстан.
Причина: отсутствие сопроводительных документов.
Голуби
Количество: 16 штук.
Откуда привезли: Казахстан.
Причина: отсутствие сведений о поставщике.
ИСТОЧНИК KP.RU