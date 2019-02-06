Крепитесь, люди: скоро придет ледяная февральская оттепель

Зима. Морозы торжествуют. Деревья одеты в хрусталь, синички, распушив свои перья, замерли на покрытых ледовой корочкой ветках, словно новогодние сувениры – не живы, не мертвы, и даже снег, кажется, скукожился от аномального холода. Градусник термометра уже вторую неделю уверенно застрял на отметках, близких к минус 40. В Сибири властвуют крепкие морозы, прописывая свои правила жизни узорами на застывших окнах.

На Алтае пару дней назад ртутный столбик не выдержал и рухнул до -50. Когда он теперь оправится и наберется сил вновь подняться? Синоптики и спасатели МЧС обещают, что морозы в Сибири продлятся до середины месяца.

Февральская печаль щемит душу. Но в сердце еще теплится надежда на солнечное весеннее будущее. Кстати, как заверяют алтайские рыбаки, в феврале обязательно должна случиться оттепель:

- Она бывает всегда! Каждый год! И длится примерно две недели. Чаще всего выпадает на середину или конец месяца. Природу ведь не обманешь! Февральская оттепель - самое клёвое время: подводная жизнь резко активизируется, начинает клевать даже та рыба, которая спит всю зиму – например, сазан. А после традиционно наступает глухозимье - бураны, марток - семь порток, – говорит опытный рыбалов Константин Тинин.

Кстати, синоптики подтвердили, что февральская оттепель, действительно, имеет место быть.

- Мы называем это явление предвестником. Перед наступлением календарного времени года природа всегда выдает его предвестники. Например, перед весной случается зимнее потепление - так называемая в народе февральская оттепель. Можете даже обратить внимание - через 30-35 дней погода февральской оттепели обязательно повторится и уже перейдет в настоящую весну, - говорит Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского гидрометеоцентра.

Уже скорей бы послать к черту это снежно-сказочное убранство. Уже очень хочется оттепели. Пусть даже ледовой февральской.

- 7, 8, 9 февраля Алтай ждет третья волна аномального холода. Потом будет небольшое потепление. Но с 11 по 14 февраля вновь похолодает, однако это будет заток не арктического антициклона, как сейчас, а азиатского. Поэтому морозы будут не аномальные, а уже вполне умеренные, - говорят в гидрометеоцентре.

Судя по всему, февральскую оттепель стоит ждать во второй половине февраля.

А вообще, если честно, мне даже немного жаль февраль. Потому что ему уже никто не рад. Если декабрь любят за первых снеговиков, январь – за начало нового года и каникулы. То февраль хочется гнать в шею, как засидевшегося опостылевшего гостя. Он, как отвергнутый любовник – уже не нужен, но до сих пор зачем-то мешается под ногами, обиженно и злобно похрустывая снегом, покрывшемся корочкой льда. Все равно ведь вытопчут…

Верьте, люди, уже скоро зима заплачет февральскими сосульками, коты замурлычат мартовские мелодии, а первые крокусы, пробивающиеся через проталины, сотрут надоевшую серость и душа запоет - «А знаешь, все еще будет…»