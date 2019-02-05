2019-02-04T14:23:10+03:00
Общество

В трамваях и троллейбусах Барнаула можно рассчитаться банковской картой

Вскоре эта услуга станет доступна и в автобусах
Дарья САВЕНКО
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Стоимость проезда по банковской карте в автобусах, трамваях и троллейбусах – 23 рубля.Стоимость проезда по банковской карте в автобусах, трамваях и троллейбусах – 23 рубля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле запустили систему расчета банковскими картами в общественном транспорте. Пока новая технология оплаты введена в трамваях и троллейбусах краевой столицы. Но это, конечно же, не отменяет расчет наличными.

Для того, чтобы рассчитаться, нужно только приложить банковскую карту с бесконтактным обменом информацией NFC к терминалу кондуктора. Пин-код для подтверждения покупки билета вводить не потребуется. После того, как терминал издаст звуковой сигнал, карту можно убирать. К оплате принимаются карты любого банка.

Стоимость проезда такая же, как и наличными – 23 рубля (напомним, что цена билета в автобусах также 23 рубля, а в маршрутках – 25).

Безналичная проблема

В администрации Барнаула отметили, что после окончания тестирования в трамваях и троллейбусах планируется применять новую технологию и в автобусах. Правда, делать это можно будет только в тех транспортных средствах, где установлен валидатор. В настоящий момент – это практически все автобусы большой вместимости, ряд автобусов средней вместимости и некоторые маршрутки. А там, где терминалов нет, оплатить проезд можно будет только наличными. В администрации заверили, что стараются устранить эту проблему.

- Конечно, остается транспорт, который не оснащен такими устройствами, но мы работаем над этим. Например, при заключении контрактов на маршруты приоритет отдается тем перевозчикам, которые готовы оснастить транспорт валидаторами. Мы стремимся сделать систему оплаты проезда прозрачной, поэтому подталкиваем перевозчиков к необходимости их установки, – рассказала председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерина Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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