2019-02-04T12:03:09+03:00
Экономика

От 100 тысяч: Названы самые дорогие вакансии Барнаула

Среднемесячная зарплата в Алтайском крае составляет 24 944 рубля
Иван ОЛЕКСЮК
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Центр занятостиЦентр занятостиФото: Олег УКЛАДОВ
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После увеличения цен на проезд, роста тарифов ЖКХ, от которого барнаульцы, как от звонкой пощечины, до сих пор не могут придти в себя, а также скачка цен в магазинах в связи с увеличением НДС, поневоле задумываешь, где брать деньги?

Портал по поиску работы headhunter опубликовал исследованию, где рассказала о вакансиях за январь 2019 года в Барнауле с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц. В основном это вакансии топ-менеджеров. Им предлагают вознаграждение в пределах 100-200 тыс. рублей. Как правило, точные зарплаты директоров и руководителей высшего звена в таких объявлениях не указывают, каждому специалисту делают конкретное предложение. В рейтинг самых дорогих предложений месяца вошли также вакансии для директора производственного предприятия, врача, программиста и других специалистов.

Кстати, по статистике, средняя зарплата в крае составляет - 24 944 рубля. По данным за январь-ноябрь прошлого года, одними из самых высокооплачиваемых были финансисты и страховщики – почти 42 тыс. рублей в месяц. А самые плохооплачиваемые специалисты, по средним показателям, - сотрудники гостиниц и общепита – около 15 тыс. рублей.

Топ-5 вакансий Барнаула

Digital-директор – от 150 тыс. рублей на руки

От соискателя требуется всего ничего – совершить прорыв в маркетинговой стратегии, запустить вирусную онлайн-кампанию, а среди рабочей рутины - управлять сайтами и вести отчетность.

Директор производственного предприятия - от 150 до 200 тыс. руб.

Вакансия открыта на предприятии по производству подсолнечного масла и сопутствующих продуктов. От соискателя требуется иметь опыт руководства на подобных производствах, провести оптимизацию и реализовать инвестиционные проекты.

Директор филиала – до 200 тыс. рублей

Руководитель требуется в компании строительных и отделочных материалов. Среди требованию к кандидату - ярко выраженные лидерские и аналитические способности, высокий уровень и ответственности, а также инициативность.

Заместитель генерального директора – от 100 тыс. рублей

Строительной компании требуется человек на должность заместителя генерального директора предприятия, который сможет обеспечить эффективное управление парком строительной техники. Нужен специалист в области администрирования и развития бизнеса.

Руководитель направления коммерческой недвижимости – от 100 тыс. на руки

Спецификой вакансии является исключительно поиск объектов, ведение переговоров с владельцами коммерческой недвижимости.

- Наш кандидат - активный, позитивный и способный поддержать разговор на любую тему и установить контакт с незнакомыми людьми, ответственный и умеющий концентрироваться на поставленной задаче и тд. – озвучивает требования работодатель.

Комментарий специалиста

«Не бойтесь продавать себя дорого!»

Ольга Ларина, бизнес-тренер:

- Если вам нравится вакансия, но зарплата в ней фиксирована, и она на ваш взгляд не соответствует вашим умениям - не бойтесь называть свою цену. Для этого надо, чтобы работодатель был в вас заинтересован, иметь сильную позицию, подтвержденные результаты работы на других местах, являться экспертом в своей области и быть готовым взять на себя конкретные обязательства и презентовать это.

Например, заявляете, что поднимите продажи на какой-то процент. У вас уже есть такой опыт. Благодаря этому компания заработает определенную сумму. И за это вы хотите конкретную сумму. Объясните, что если вы не достигнете поставленной планки, то берете на себя за это ответственность, уйдете из компании, выплатите какую-то компенсацию и т.д. Это же касается и прибавки к зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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