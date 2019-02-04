В Барнаул привезли новый аппарат МРТ за 130 млн рублей

В Барнауле появился еще один аппарат МРТ. Оборудование стоимостью 130 млн рублей поставили в отделение лучевой диагностики Диагностического центра.

Как уверяют специалисты, аппарат имеет уменьшенную дозировку рентгеновского излучения и обладает возможностью проводить исследования с введением контрастного вещества.

Особенно это важно для онкобольных и пациентов с тяжелыми патологиями. Также это поможет сократить очереди. Сейчас талоны на МРТ расписаны на две недели вперед.

В скором будущем медицинское оборудование получат кардио- и онкодиспансеры, сосудистые центры и центры первичной медико-санитарной помощиФото: Олег УКЛАДОВ

Оборудование закупили по программе развития диагностического центра на 2017-2019 годы.

- В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» планируется закупать не только новое оборудование. Мы будем совершенствовать систему здравоохранения Алтайского края на примере лучших практик, которые есть в мире и у нас в стране, - сказал губернатор региона Виктор Томенко.

Предполагается, что в скором будущем медицинское оборудование получат кардио- и онкодиспансеры, сосудистые центры и центры первичной медико-санитарной помощи, межрайонные центры в Бийске, Алейске, Заринске, Славгороде и Рубцовске.