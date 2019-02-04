"Сибирская масленица"-2019 на Алтае: как не пропустить самое интересное

9 марта в алтайском селе Новотырышкино (в туркомплексе «Сибирское подворье») пройдет фестиваль «Сибирская Масленица» - 2019. Гостей ждут традиционные забавы: масленичный столб, соревнования гиревиков, конкурс частушек, вкуснейшие блины, катания на тройках, конноспортивный праздник, выступления фольклорных коллективов, конкурсы, посвященные сохранению народных и семейных традиций, хороводы и сжигание масленичного чучела. А в ремесленных рядах пройдут мастер-классы, выставки и продажа уникальных вещей ручной работы.

Масленица на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Организаторы подготовили более 30 игровых точек, 10 развлекательных площадок, около 5000 призов. Так что скучать не придется!

- Посмотреть на все это приезжают гости из девяти регионов Сибири и восьми стран (Россия, Швеция, Дания, Италия, Франция, Турция, Китай, Германия, Казахстан), - говорят организаторы.

Одной из изюминок фестиваля станут соревнования лучших рысаков Сибирского региона и единственные в мире забеги русских троек, запряженных лошадьми призовых пород.

А еще во время Масленицы планируют установить новый рекорд - провести самый большой масленичный хоровод. Чтобы его признали рекордным, он должен состоять более чем из 1082 человек – таков действующий рекорд, установленный в феврале 2018 года в Омске и зафиксированный в Книге рекордов России.

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Масленица на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

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Какие конкурсы пройдут на Масленице

Конкурс саней «Как по маслу»

Главная задача участников: изготовить креативные сани и проверить их в деле – съехать на них с горы во время празднования «Сибирской Масленицы».

Участие в конкурсе – командное. Приглашаются семейные, школьные, студенческие команды, состоящие из двух-пяти человек.

Жюри оценит креативный дизайн самих саней, костюмы участников команды, двухминутную презентацию, а также дальность спуска и надежность – доедут ли такие сани до финиша без поломок.

Победителей определят в пяти призовых местах и трех свободных номинациях: «Зрительские симпатии», «Оригинальная визитка» и «Самые креативные сани». Победители получат денежные призы и ценные подарки.

Конкурс «Моя родословная»

Этот конкурс, посвященный семейной истории, уже стал традиционным. К участию приглашаются ученики школ в возрасте от 10 до 18 лет. Заявки принимаются до 31 января 2019 года. От участников ждут схему семейного генеалогического древа с описанием истории не менее пяти поколений, интересные рассказы о прадедах. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами, денежными и ценными призами.

Масленица на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс на лучшее чучело

Один из конкурсов – «Наша Масленица» связан с традицией провожать зиму, сжигая на костре масленичное чучело. Вот на лучшее чучело-то и будет проведен конкурс.

Чучело должно быть не менее полутора метров в высоту, сделано из натуральных материалов, а его образ должен быть веселым и позитивным. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и командные работы. Оригинальность конкурсных работ будет оценивать жюри, в состав которого войдет и главный художник праздника. Трое самых изобретательных участников получат денежные призы.

Кстати

Народные гуляния «Сибирская Масленица» включены в программу «Культурной Универсиады - 2019». В конкурсе участвовали более 50 проектов со всей России, но были выбраны только восемь из них, в том числе проект Алтайского края «Сибирская Масленица – мировой праздник!».