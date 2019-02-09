2019-02-09T13:10:37+03:00
Происшествия

Ливень с потолка: В Барнауле из-за порыва батареи затопило три этажа жилого дома

Жители с трудом смогли вызвать аварийную службу
Анна СЕМИНА
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Тазики и ведра уже не спасаютТазики и ведра уже не спасаютФото: скриншот сайта
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В Барнауле произошел порыв радиатора отопления в многоквартирном доме. Вода течет с потолка

О ЧП рассказали жители дома на улице Тимуровской, 60. По их словам, порыв батареи произошел на верхнем этаже четырехэтажного строения. Сейчас вода в буквальном смысле бежит с потолка. Судя по кадрам с места происшествия, в общий коридор можно выходить только с зонтом. Со стороны кажется, что в доме настоящий ливень, а посередине стоит несколько тазиков, ведер, разбросаны тряпки. Однако проку от них мало – уже затопило три этажа.

- Звонили в администрацию, еле вызвали бригаду. Текло с крыши! – жалуются квартиранты.

Прорвало трубы на Тимуровской, 60 (Barnaul22).Автор: Алина Сартакова.

- В таком доме, уже стены скоро рухнут, чего от батарей ждать? Люди просто выжимают из этих домов максимум. Конечно, отопление все сгнило, да и проводка, скорее всего, в таком же состоянии, - тем временем комментируют участники паблика.

Действительно, сейчас у жителей этого дома стены буквально пропитаны влагой. Кое-где вода течет прямо по проводам. Как бы в такой ситуации не произошло бы короткого замыкания.Помимо этого залита бытовая техника и мебель, отваливаются обои...

- Надо занять и отправить это управляющей компании, чтобы они посмотрели что тут происходит, - говорит одна из жительниц злополучного дома на опубликованном в группе Barnaul22 видео.

Судя по всему, отношения у сторон давно не заладились.

А между тем, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал властям региона и Барнаула в частности пересмотреть планы ремонта коммунальных сетей на 2019 год с учетом возникших зимой проблем.

- Сегодня Барнаул у нас является одной из точек, где сконцентрировались аварии и нештатные ситуации. Несмотря на то, что они своевременно и профессионально устраняются, и в целом налажено реагирование, тем не менее, они доставляют неудобства очень большому количеству жителей краевой столицы, - отметил Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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