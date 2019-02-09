Копеечные монеты втридорога продают в Барнауле

В Барнауле на популярном сайте бесплатных объявлений выставили на продажу несколько копеечных монет с сумасшедшей наценкой.

В одном из объявлений говорится, что продается монета номиналом 2 копейки. Выпущена она была в 1963 году. Нумизмат просит за нее 999 рублей. Однако специализированные сайты говорят о том, что существует два вида данных монет: редкая и простая. Обывателю будет довольно сложно определить ценность, но если присмотреться, определенные различия есть и они гласят о том, что конкретный экземпляр относится как раз к простому варианту и на рынке за него нумизматы дают от 40 рублей и выше. А вот редкую можно приобрести и за 350 тысяч рублей.

И это далеко не все предложения. В другом объявлении этот же коллекционер предлагает монету в 20 копеек. Ее стоимость он оценивает в такую же сумму – 999 рублей. Однако в некоторых каталогах она выставлена за десять рублей.

И таких примеров в коллекции данного продавца масса.

- Советские деньги принимают и по 100 рублей за килограмм - потому что их очень много, а интересных монет, редких, достаточно мало... Если она (монета, - прим.ред.) реально будет редкая, без хождения в народе, в идеальнейшем состоянии, то да, действительно ее могут продавать и за 350 тысяч рублей, - рассказывает нумизмат из Барнаула Дмитрий.

Напомним, в последнее время Сети буквально завалили объявления о продаже уникальных монет и банкнот. Как ранее рассказывала «Комсомольская правда» - Барнаул», так житель Камня-на-Оби меняет 100 рублей на автомобиль, Айфон, золото или миллион. Все дело в том, что банкнота имеет уникальный номер – все семерки. Состояние бумажки владелец оценивает как хорошее.

Помимо этого на просторах можно было найти объявление о продаже банкноты номиналом 1000 рублей. Ее интерес также заключается в красивом номере – 9999999. Однако ее нынешний владелец поскромничал – запросил всего 14 тысяч рублей.

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